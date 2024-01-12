動保政見遭批歧視原住民　柯文哲稱流程錯誤未檢查內容　窩窩：有經民眾黨確認

針對獨立媒體「窩窩」提問「如何改善野生動保與原住民狩獵文化衝突」，民眾黨的回應引起許多批評。柯文哲今日表示，他收到問題時就轉交給智庫一位委員回答，該名委員寫好後便直接交出，僅代表某個動保委員意見，坦言未走智庫流程。

窩窩日前公布3黨總統候選人動保政見，其中一題問及「如何改善野生動物保育與原住民狩獵文化衝突」，民眾黨總統候選人柯文哲提出「對原住民教育宣導，改變其宗教、獵食方式，嚴格取締傷害動物的手段與工具」，遭到眾人批評歧視、不尊重原住民文化。

對於此一爭議，柯文這今日表示，一開始收到動保題目，他就轉交給智庫某個動保委員撰寫，坦言民眾黨犯了錯誤，動保委員寫完後應該要先檢查一遍，但卻直接交出去，沒有走智庫流程。

柯文哲說，該回應僅為某個動保委員的意見，不代表整個智庫的意見，智庫會再對此說明。

對此，窩窩在臉書發出聲明，指他們於12月25日拜訪位於新北市新莊區柯文哲競選總部，透過競選總部主任蔡易倫轉介，由熟悉動保議題的不分區立委參選人廖維欣，作為本專題採訪聯繫窗口。

窩窩說明，12月28日廖維欣透過通訊軟體告知記者，回應內容已撰寫完成，並於前晚提請民眾黨部確認，再於28日晚間以LINE傳送回應內容WORD檔給窩窩，均有雙方LINE對話紀錄可稽。

廖維欣於貼文下回應指出，稱當時題目為一個大題組，回答以條列式針對窩窩提出的問題簡答，且測驗也從題組中挑出一小部分來做，未能充分表明原意。

廖維欣也指出，網路上許多斷章取義，將民眾黨回應的溝通宣導、促進公眾討論的原意，渲染成「再教育」原住民，顯然是刻意用去脈絡化的解釋，製造衝突與對立，並強調「民眾黨一直主張包容與共融、針對不同族群的文化習俗與傳統，皆珍視尊重」。