黑莓機復活？美國CES消費性電子展 iPhone手機殼自帶「實體鍵盤」

對許多人而言，實體鍵盤從手機消失，實在意難平，以鍵盤打出名號的黑莓機，更常被「緬懷」。現在實體鍵盤可望復辟了，在美國 CES 2024 消費性電子展上，出現了一款 iPhone 專用手機殼，自帶鍵盤的設計，讓消費者眼睛一亮。

CNN 報導，這款手機殼是出自新創公司 Clicks Tech，目前僅有 iPhone 14 Pro、15 Pro、15 Pro Max 三款，起價 139 美元（新台幣 4,322 元）。顏色也只有大黃蜂（鮮黃）與倫敦天空（深灰）兩款。

手機殼材質是矽膠，使用 QWERTY 鍵盤，用法簡單，只要接上 iPhone 底下的 USB-C 或 Lightning 孔，無需藍牙或電池，靠手機自身電力就可使用，也支援無線充電。暗夜打字，還能手動開啟背光效果。

至於消費者最關心的鍵盤手感？根據試用的 CNN 記者，Clicks Tech 投注了不少心力研發，確保按鍵大小適中、易於敲擊。 除了快捷鍵功能，公司透露，未來還會推出 Clicks 應用程式，讓使用者能為鍵盤添入更多功能。

不過，記者打趣道，裝上「鍵盤殼」後，手機無可避免會拉長，有如拿了支「電視遙控器」，需要一些時間適應。好不好用，見仁見智。