2024總統大選 日經：台灣經濟面臨十字路口

台灣總統大選將至，分析指，無論賴清德、侯友宜還是柯文哲當選，短期經濟前景應是一片看好，但長遠來看，投資人仍心存疑慮。台灣究竟要與中國加深連結，抑或擁抱美國與其他夥伴國，將取決於大選結果。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家、香港科技大學客座教授艾西亞（Alicia Garcia-Herrero）在日經亞洲撰文指出，台灣 2023 年 GDP 雖因半導體等電子產品出口趨緩，僅達1.2%，低於 2020 至 2022 年間平均成長 4.2%，但最糟的情況似已結束。

艾西亞認為，隨著電子產品供需週期回到成長，出口回溫，加上消費力道強勁，就業市場維持韌性，投資回穩，台灣今年經濟可望成長 3%。儘管如此，一項揮之不去的陰霾，便是地緣政治風險。

艾西亞表示，外國投資人愈來愈不願大力押注台灣。鑒於台灣對中國的經濟依存度高，若新執政者一力降低依賴，勢必牽動獲利前景。台灣對中出口雖已從 2015 年至 2019 年的 40% 降至 2023 年的 35%，中國仍是台灣最大出口國。

台灣對亞洲其他國家的出口占比已於 2023 年增至 30%、對美國增至 17%（主為半導體產品），雖致力分散貿易，但要如何再拉低對中出口，卻是個問題。畢竟，在北京當局的阻撓下，台灣始終未能簽署任何重大雙邊貿易協定，遑論加入區域貿易體。

綜觀三黨經濟政策，艾西亞指出，民進黨有意續推分散區域貿易與投資，國民黨意在重彈先前與中國簽訂的經濟協議老調，民眾黨似乎欲取中道，卻無明確論述，或許也是這幾周來民調下滑的原因。

她分析指，三人在社會、勞工政策的路線較為相近，都支持提高基本薪資，保護弱勢權益，產業與能源政策則「有點意思」。柯文哲批台灣過度集中半導體產業，侯友宜卻主張給予該產業更多支持。能源方面，賴清德表明核能不能是台灣能源轉型的選項，但台灣苦苦未能提高再生能源佔比，勢必只能持續仰賴燃煤發電，煤炭還是從中國進口，不免諷刺。

艾西亞評析，去年台灣經濟走緩，似未對民進黨選情造成太大傷害，應是多虧了強韌的消費與勞動市場撐持。不管哪黨拔得頭籌，短期內經濟應也應能順風順水，得利於出口回溫與政治不確定性獲得排除。然而，她強調，新的領導人會將經濟重心轉向中國抑或其他方向？仍是個問號。對台灣而言，要想把經濟與政治切割，難。