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【台灣大選1/13投票】選前之夜新北板橋侯賴拚場造勢　警方實施彈性交通管制

交通大隊說，因應星期五晚上，下班尖峰及兩處大型活動，對板橋地區交通影響範圍甚大，籲請用路人提早改道，避開活動地點周邊路段。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/12 10:44
圖/<a href="https://www.facebook.com/ntpd.traffic?__cft__[0]=AZUyt8--w0TmHiCrfIFkTG4GNrWoFWxMSf6_1H8ThVD_DaH3uJNXDEPqY-aSJ9Yvpi3AuPITrrTrASXHmbid4CCU9DRzumvLihGelv4jp1bZ4hz1TiDVkKZjFLgY3iHeECbhhr_y8YQLItdIx-kLwD2UuuFprafeB-Wbc_ksje3_04c3z7IDuxo-4-DYccFaj6M&__tn__=-UC%2CP-R" role="link" tabindex="0">新北市政府警察局交通警察大隊</a>

明天1月13日為投票日，今天(1/12)是選前最後一天，民進黨總統候選人賴清德白天在雙北掃街拉抬立委聲勢，晚間在本命區台南與故鄉新北舉辦選前之夜晚會，國民黨總統候選人侯友宜白天在台中車掃，晚間在板橋辦「贏回中華民國」活動；民眾黨總統候選人柯文哲則回防本命區台北市，晚間在凱道辦造勢晚會。

中選會主委李進勇12日上午10時將主持「投票前夕，中選會提醒投票時應注意事項」記者會，說明投票相關事宜。

綠藍白3陣營造勢行程部分:

➤賴清德12日上午在新北、下午在台北，將與黨籍立委候選人進行車隊掃街拜票，傍晚先赴本命區台南參加造勢晚會，結束後再趕回新北板橋第二運動場，出席「台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜」活動。

綠營12日也將在中台灣造勢，總統蔡英文下午先到彰化為民進黨立委候選人吳音寧站台，緊接著到台中出席民進黨立委候選人林靜儀造勢活動，晚間再回板橋第二運動場出席民進黨選前之夜活動。

➤侯友宜12日則鎖定台中，安排廟宇參香、車掃拜票等行程，盼選前再次拉抬「決戰中台灣」氣勢，晚間則回防本命區新北，在板橋第一運動場出席國民黨「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會。

➤民眾黨部分，柯文哲與副總統候選人吳欣盈上午先舉行國際記者會，向外國媒體講述執政政見，隨後在柯文哲政治本命區台北進行掃街拜票，晚間在凱達格蘭大道舉辦選前之夜造勢活動。

根據中央社，新北市警局11日表示，藍綠總統候選人12日將分別在板橋第一運動場廣場、第二運動場廣場辦選前之夜，預估數萬人湧入；周邊主要道路將彈性交通管制，參與活動者最好搭大眾運輸。

市警局交通大隊11日發布新聞表示，選前之夜的兩場大型造勢活動，周邊道路包括板橋區區運路與漢生東路口、區運路與新站路口、中正路、民權路及站前路等路段。

交通大隊說，因應星期五晚上，下班尖峰及兩處大型活動，對板橋地區交通影響範圍甚大，籲請用路人提早改道，避開活動地點周邊路段。民權路、文化路、縣民大道、中山路、漢生東路等主要幹線，將加強疏導及取締違規停車。

警方說，參加選前之夜民眾，可多利用大眾運輸工具，並遵守執勤員警與交通管制人員指揮及引導，提早出門時段或避開管制路段。警方規劃93名義交協勤，並提高重點違規路段巡邏頻率。
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