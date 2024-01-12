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馬英九「信習論」助攻賴清德「抗中保台」 游盈隆：天上掉下來的禮物

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2024/01/12 10:21
台灣民意基金會董事長游盈隆認為，馬英九的「信習論」對賴清德而言是天上掉下來的禮物。（圖／路透社Carlos Garcia Rawlins）...

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，馬英九的「信習論」對賴清德而言是天上掉下來的禮物。（圖／路透社Carlos Garcia Rawlins）...

前總統馬英九在德國之聲10日刊出的專訪中提出「信習論」，成選前攻防焦點，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，馬英九代表中國國民黨傳統的政治立場與態度，「信習論」肯定會為侯趙配帶來負面衝擊，賴清德乘勢喊出「是信賴台灣與相信習近平的選擇」，也是另類天上掉下來的禮物。

馬英九日前接受德國之聲專訪，提及靠軍事防禦嚇阻中國非常困難，須以和平方式對話。被問及是否信任習近平，馬表態就兩岸關係而言，必須相信習近平，並強調拒絕一國兩制，自己主張的九二共識為一中各表。侯友宜在11日舉行的國際記者會上重申，與馬英九在兩岸的想法不同，也傳出造勢大會並無邀請馬英九到場。賴清德則表示，馬的主張跟時代已過去，馬、侯主張的九二共識已被習近平定調為一個中國原則，絕非台灣人民要走的路。若選擇九二共識，台灣將會步上香港的命運。

侯友宜國際記者會：與馬英九想法不同、任內不觸及統一問題、不接受一國兩制

回應「信習論」　賴清德：馬時代已過去、九二共識台灣將步香港命運

游盈隆在臉書上表示，馬英九這神來之筆，應該也是他肺腑之言，只是在這敏感時機講出來，不知有多少藍營輔選人士嚇破膽。習近平在台灣很不受歡迎，對他有好感的人少之又少，尤其是2017年他進入第二個任期以來。2020年總統大選，台灣掀起「抗中保台」風潮，讓蔡英文以空前的817萬票當選，反習、反共、反送中、反一國兩制是其中最主要因素。

游盈隆指出，侯友宜第一時間回應馬談話時說「馬英九想法和他有些不同，他對中國的意圖，從來沒有存在不切實際的想法」，清楚地切割。柯文哲第一時間的反應則是略顯錯愕，並說「相信自己比較安全」。兩人都展現不錯的政治敏感度，不願跳入鱷魚潭。但如果兩人反應不一樣，一個人說「可以信任習近平」，另一個人說不，那選情肯定發生變化，棄保效應立刻引爆。

游盈隆認為，從某個角度看，馬英九代表的是中國國民黨傳統的政治立場與態度，這一股政治力量在台灣民主化後雖逐漸式微，但仍繼續存在，是島內親中勢力的化身，也是台灣政治過程雜音四起的來源。馬英九常不自覺成為中共恫嚇台灣的代言人，吃台灣米，喝台灣水，在台灣享盡榮華富貴，以批判、扭曲、恐嚇台獨為樂，卻從不譴責中共才是台海戰爭危機的根源，從未講過一句真正的公道話。

游盈隆分析，當大選只剩不到48小時，選情全面緊繃，鹿死誰手還在未定之天，馬英九露出馬腳，捅出這個婁子，肯定會為侯趙配帶來負面衝擊。賴清德乘勢喊出今年大選「是信賴台灣與相信習近平的選擇」，強力批判侯陣營念念不忘九二共識，努力喚醒支持者「抗中保台」意識，為最後兩天衝刺增添新的動力，也是另類天上掉下來的禮物。
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