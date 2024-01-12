20萬人凱道相挺 賴清德提「四個保證」確保台灣不走回頭路

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴昨（11）晚在凱道舉造勢，到場支持的選民逾20萬。賴清德提出「四個保證」，包含保衛國家生存，守護人民生命、民主治理、推動國家希望工程、堅持理想永不放棄。他強調，國家也不是實驗品，一定要選對的人，確保台灣不走回頭路，再次呼籲國人週六要出門投票。

根據民進黨統計，昨日造勢大會現場湧入超過20萬人，水洩不通的人潮不但將景福門包圍，更一路蔓延至仁愛路，全台支持者、百工百業後援會、各國信賴台灣之友會皆聚集現場，也有不少民眾自製手舉牌到場聲援。

賴清德表示，後天，台灣就要迎接新時代，台灣的選擇全世界都在看，到底是要走向未來，還是走回過去；到底要迎向世界，還是鎖進中國；要堅守民主價值，還是向威權專制低頭，命運完全掌握在自己手上。

賴清德指出，「凱達格蘭大道」是台灣民主發展的過程中，最有意義的一條路，包含廢除刑法一百條在這裡、反核四在這裡、太陽花運動在這裡、同志大遊行也在這裡，還有許許多多對抗威權的民主運動都在這裡。這條路就是一條從威權走到民主的路，就像在他背後的總統府，已經成為一個民主象徵、一座民主堡壘，它讓全世界知道台灣人民對自由民主的堅持、對走向世界的期盼。

賴清德直言，民主不是大風吹，一旦把國家交給錯誤的人、走錯了方向，就不能重來；國家也不是實驗品，讓沒有準備的人來領導國家，就會失去方向，敬請大家一定要選對的人、走對的路，確保台灣不走回頭路。

賴清德表示，為了台灣下一個階段的生存發展，他和蕭美琴在今晚，堅定地向國人同胞提出「四個保證」，第一個保證「保衛國家生存，守護人民生命」，和平靠實力，不是靠侵略者的善意，他當選總統一定會持續強化國防、強化經濟、強化和民主陣營的合作，發揮威懾的力量，不卑不亢維持現狀，守護國家生存發展，維護2300人寶貴的性命。他提到，七大工業國高峰會、北約領袖峰會，美日、美韓領袖峰會等，都有一致的共識，台海和平穩定符合各國利益，也是世界安全繁榮的必要元素，反對中國以武力或脅迫方式改變現狀，國人要相信自己、信賴台灣。

第二個保證「民主治理」，賴清德強調他會組成用人唯才、不分黨派，最能夠因應挑戰、開放包容的新政府，也會汲取在野黨的意見，團結民意，壯大台灣。他說，未來的台灣，還要面對國內外許多挑戰，國人要對抗的不是彼此，而是共同的困境。

第三個保證「推動國家希望工程」，賴清德表示，他會在蔡英文政府8年的基礎上，推動國家希望工程，讓台灣可以在全球變動的局勢中，穩健發展，成為國際社會上穩定而不可或缺的力量，不論是價值外交、穩定兩岸、國防自主、經濟升級、能源轉型、青年投資、居住正義、教育平權等，以及0到6歲國家一起養、長照3.0等，通通都會繼續做下去，要做更多、做更好。

賴清德也提到第四個保證「堅持理想、永不放棄」，壯大台灣、照顧人民，是他們堅定的理想，也是每一天應有的工作，而「清廉勤政愛鄉土」這七個字，不只是掛在牆上，而是放在他們心上時時警惕。他說，做得不夠多、不夠快的地方，民進黨會檢討改進，若有人犯錯也絕不會包庇寬待，雖然他們不完美，但一定會做最能回應民意的政黨，才能對得起人民的託付，敬請大家支持「美德贏台灣」，讓台灣繼續前進。

賴清德表示，總統、副總統是方向盤，賴清德、蕭美琴方向已經確定，對的路就繼續走下去。賴清德也呼籲，每一票都是台灣團結進步的力量，拜託國人週六一定要出門投票，三票民進黨，一起迎接勝利，「大家作伙拚、鬥陣；一起為台灣、一起拚未來」。