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不忍了！攻擊紅海商船屢勸不聽 美英盟國首度轟炸葉門叛軍老巢

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/12 09:18
2024年1月12日，美軍主導發動空襲葉門叛軍「青年運動」，英國一架颱風戰鬥機加入作戰。（圖／路透社UK MOD）

2024年1月12日，美軍主導發動空襲葉門叛軍「青年運動」，英國一架颱風戰鬥機加入作戰。（圖／路透社UK MOD）

由伊朗扶植的葉門反叛軍青年運動組織（Houthi，又稱胡塞），去年底開始肆意騷擾、攻擊通行紅海航道的貨輪，西方國家多次警告未果，美國、英國等盟國忍無可忍，11 日空襲叛軍在葉門的大本營，盼能壓壓其氣焰。

金融時報路透社報導，自以色列與巴勒斯坦激進分子哈瑪斯（Hamas）去年 10 月開戰以來，控制葉門北部的青年運動武裝組織，便成了伊朗所謂「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的主要支派，打著支持哈瑪斯、加薩的名號為亂。

美國與盟友雖組織了一支有著逾 20 國成員的「繁榮護衛行動」（Operation Prosperity Guardian），為貨船抵禦來襲的無人機與飛彈以及登船意圖，青年運動卻並無收斂跡象，反而加大攻擊力道。在嚴正警告無效後，白宮決定來硬的，首度直接攻擊其葉門巢穴，包括飛彈發射基地。

光是本周，青年運動就對國際水道亞丁灣（Gulf of Aden）發射了反艦飛彈，是 11 月 19 日以來第 27 次攻擊，對連結歐亞的水路構成威脅，而伊朗亦於 11 日在阿曼外海扣押了一艘油輪，衝突似有愈演愈烈之勢。美方雖極力避免以巴衝突升高至區域衝突，在重新評估情勢後，仍決定從源頭解決問題。

不具名美方官員透露，參加這次行動的包括戰艦、戰機與與航空母艦。除了美英兩國，澳洲、加拿大、巴林、荷蘭也提供支援。該官員指，轟炸目標約十多處，但只是「象徵性」攻擊。

全球 15% 貿易行經紅海，包括穀類 8%、石油 12%，液化天然氣 8%。許多攬貨業者、油輪紛紛避開紅海與蘇伊士運河（Suez Canal），改道非洲南端，拖長航程、墊高成本。

X 平台葉門遭襲畫面：
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