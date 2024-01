不忍了！攻擊紅海商船屢勸不聽 美英盟國首度轟炸葉門叛軍老巢

由伊朗扶植的葉門反叛軍青年運動組織(Houthi,又稱胡塞),去年底開始肆意騷擾、攻擊通行紅海航道的貨輪,西方國家多次警告未果,美國、英國等盟國忍無可忍,11 日空襲叛軍在葉門的大本營,盼能壓壓其氣焰。

金融時報、路透社報導,自以色列與巴勒斯坦激進分子哈瑪斯(Hamas)去年 10 月開戰以來,控制葉門北部的青年運動武裝組織,便成了伊朗所謂「抵抗軸心」(Axis of Resistance)的主要支派,打著支持哈瑪斯、加薩的名號為亂。

美國與盟友雖組織了一支有著逾 20 國成員的「繁榮護衛行動」(Operation Prosperity Guardian),為貨船抵禦來襲的無人機與飛彈以及登船意圖,青年運動卻並無收斂跡象,反而加大攻擊力道。在嚴正警告無效後,白宮決定來硬的,首度直接攻擊其葉門巢穴,包括飛彈發射基地。

光是本周,青年運動就對國際水道亞丁灣(Gulf of Aden)發射了反艦飛彈,是 11 月 19 日以來第 27 次攻擊,對連結歐亞的水路構成威脅,而伊朗亦於 11 日在阿曼外海扣押了一艘油輪,衝突似有愈演愈烈之勢。美方雖極力避免以巴衝突升高至區域衝突,在重新評估情勢後,仍決定從源頭解決問題。

不具名美方官員透露,參加這次行動的包括戰艦、戰機與與航空母艦。除了美英兩國,澳洲、加拿大、巴林、荷蘭也提供支援。該官員指,轟炸目標約十多處,但只是「象徵性」攻擊。

全球 15% 貿易行經紅海,包括穀類 8%、石油 12%,液化天然氣 8%。許多攬貨業者、油輪紛紛避開紅海與蘇伊士運河(Suez Canal),改道非洲南端,拖長航程、墊高成本。

The strikes targeted more than a dozen Yemeni locations, including alleged radar systems, drone storage and launch sites, ballistic missile storage and launch sites, and cruise missile storage and launch sites, per a US official. pic.twitter.com/GgFv1p9Fp9