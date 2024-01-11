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【2024總統大選】台灣民進黨凱道造勢　逾10萬人力挺賴清德、蕭美琴

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/11 20:42
民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（11）晚凱道舉行造勢晚會。（賴清德競總提供）

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（11）晚凱道舉行造勢晚會。（賴清德競總提供）

2024總統大選將在1月13日舉行，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（11）晚在總統府前凱達格蘭大道舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」大型造勢活動，至晚間8時30分賴、蕭二人尚未登場，現場已喊出突破12萬人，人潮溢出中山南路的景福門。

綜合自由時報、ETtoday報導，活動開始前1個多小時，支持者就陸續湧入凱道，現場人潮已從凱達格蘭大道外溢至中山南路景福門後方，許多人手持「選對的人走對的路」、「美德贏台灣」等旗幟，高喊口號，場面十分熱烈。

有支持者高舉「選對的人走對的路貓狗應援毛巾」、「彩虹挺台灣毛巾」等募款小物，也有民眾自製手舉牌「把KP還給台大地下室，欸，那個不會開刀的下去」、「我在民主的道路上挺台灣」、「莫惹台灣」。

當滅火器樂團彩排階段唱起2020年總統蔡英文競選歌曲「自信勇敢咱的名」時，不少支持者一同唱出「阮是驕傲的台灣囡仔」等歌詞，此外，主辦單位也彩排，邀請民眾一同練習拉開「1月13日出門投票」巨幅布條，場面熱絡。

總統蔡英文、賴清德、蕭美琴、行政院前院長蘇貞昌、行政院長陳建仁、台北市競選總部主委陳時中、台北市立委候選人們均將登台發表演說，為選戰最後衝刺。

民進黨表示，此次造勢活動是選前黃金週的最後一場，希望藉此凝聚支持者的力量，贏得選戰。
民進黨
賴清德
蕭美琴

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更新時間 : 2024-01-11 21:27 GMT+08:00

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