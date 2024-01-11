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台灣藝奇岩板燒冬季限定菜單！首推整隻龍蝦CP值高　蟹肉奶油吐司如冬季雪景

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2024/01/11 19:54
「藝奇和牛岩板燒 日本料理」冬季限定菜單吃的到整隻龍蝦CP值高。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

「藝奇和牛岩板燒 日本料理」冬季限定菜單吃的到整隻龍蝦CP值高。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

王品集團旗下輕奢日料餐廳「藝奇和牛岩板燒」遵循日本在正月品嚐「御節料理」的習俗，御節料理又稱日式年菜，主要針對在過年時的特別料理，餐廳以經典和牛和當旬龍蝦打造日式御節料理，推出龍蝦限定套餐迎接農曆新年，御節料理必備的「龍蝦」，其煮熟紅艷身軀有喜慶、豐收及祈福的涵意，且龍蝦脫殼更意味將展開美好的開端。

限定套餐包含七道佳餚，餐廳採用日本男鹿半島的傳統岩燒料理方式，以特殊火山熔岩岩燒板，用300度高溫鎖住當令食材的美味，以期間限定的「龍蝦限定套餐」與「名物套餐」中的雙強肴「金賞・日本頂級A5黑毛和牛岩板燒」和「京都和牛壽喜燒」打造日式御節料理。

台灣藝奇岩板燒冬季限定菜單！首推整隻龍蝦CP值高　蟹肉奶油吐司如冬季雪景
先付為蟹肉佐白蘆筍奶油吐司，乍看容易被誤會是甜點，但其實是開胃鹹點，上方的甜美蟹肉絲搭配濃郁奶油吐司讓人唇齒留香，雪白的蟹肉更像撒在大地上的點點白雪，好看又好吃。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

新款食事「鮭魚卵和牛釜飯」將和牛放入熱燙釜鍋與熟透米粒拌勻，和牛的油脂香氣包裹著米飯，咀嚼出香濃美味，搭配爆漿鮭魚卵不僅口感豐富還能嚐到滿滿海味。

台灣藝奇岩板燒冬季限定菜單！首推整隻龍蝦CP值高　蟹肉奶油吐司如冬季雪景
上品の寒鰤刺身盛宴（左）或塩烤午仔魚一夜干（右）可二擇一，編輯試吃的塩烤午仔魚肉質甜美，外酥內嫩帶著微鹹擠上清爽檸檬十分解膩，底下放置保溫石可以愜意享用不用擔心冷掉有腥味。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

「龍蝦限定套餐」的新款強肴「旨味鮮蒸龍蝦岩板燒」，運用岩燒石板釜鍋鮮蒸整隻龍蝦，使肉質潔白緊緻、口感細膩彈牙，且蒸氣料理能緊緊鎖住龍蝦鮮甜滋味，開鍋後再淋上清酒提香，令人垂涎三尺。

「名物套餐」中的「金賞・日本頂級A5黑毛和牛岩板燒」利用高溫岩板岩燒頂級和牛，使肉質鮮嫩且多汁。「京都和牛壽喜燒」，則首次採用關西式料理手法，由專人以預熱的鑄鐵鍋倒入黑糖撥勻快炒，再加上獨家特製醬汁最後輕涮和牛，使黑糖香與肉汁融為一體，沾裹蛋液入口享用堪稱一絕。

台灣藝奇岩板燒冬季限定菜單！首推整隻龍蝦CP值高　蟹肉奶油吐司如冬季雪景
金賞 日本A5黑毛和牛岩板燒、旨味鮮蒸龍蝦岩板燒、京都和牛壽喜燒三選一，和牛滑嫩入口即化，龍蝦的CP值很高可以吃到整隻龍蝦，肉質Q彈十分帶勁，非常新鮮可以整隻完整輕鬆剝下，煮熟的龍蝦外殼呈橘紅色十分喜氣。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

於1月21日前消費該套餐即贈精美「金箔の馬卡龍」一份，1月22日至2月底，單筆消費四客套餐，可抽價值18,800元的「HERZ日本東京職人皮革包」，及「和牛刺身佐櫻花漬」料理長招待券一張（價值$480），詳情請前往官網查詢。
王品集團
藝奇和牛岩板燒
日本料理
御節料理

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