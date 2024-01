趁警方罷工作亂搶劫　巴布亞紐幾內亞人民暴動造成15死

巴布亞紐幾內亞警方因工資問題罷工,許多人藉機趁火打劫,在首都發生多起騷亂、破壞及搶劫事件,目前共造成15人死亡。

路透社引述ABC報導,警察及部分公共部門因遭減薪而上街抗議,發動罷工,但這場活動卻變調,民眾開始集體暴動,首都莫士比港(Port Moresby)有8人死於這場騷亂中,北部拉埃(Lae)則有7人喪生。

從電視畫面顯示,莫士比港街大上有數千人,許多人手裡拿著似乎是強劫來的商品,有人甚至趁機縱火,使城市中瀰漫著黑煙。



民眾趁警方罷工期間縱火(圖/路透社LEO MANUAI)

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普(James Marape)於新聞發布會表示,昨日因市內警察罷工,市內某些地區的民眾開始無法無天;首都的騷亂已平息,其他區域的警力已前來維持秩序。

美國駐莫士比港大使館表示,警察已恢復工作,但局勢依然緊張。

美國大使館聲明表示,相對平靜的局勢可能在一瞬間發生變化,並補充,他們已收到該國其他幾個地區發生暴力事件的報告。

中國大使館也表示,有幾名中國公民在這場騷亂中受傷,一些中國人開的店遭到破壞和洗劫。

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)表示,澳洲高級專員公署(大英國協會員國之間的大使館)密切注意著當地情勢,目前尚未收到巴紐當局任何協助請求。澳洲經常在治安其安全方面對巴紐提供援助。

關於這場罷工的起因,是巴紐警察在周三發現薪水減少後而發起的。

巴紐政府在社交媒體上則否認對警察徵收新稅,馬拉普承諾將糾正造成工資短缺的任何行政錯誤。

在過去一年裡,太平洋島國警方持續致力於應對暴力犯罪的激增。馬拉普表示,加強安全將有助於吸引外國投資該國的黃金和銅礦。

