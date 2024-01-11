趁警方罷工作亂搶劫　巴布亞紐幾內亞人民暴動造成15死

巴布亞紐幾內亞警方因工資問題罷工，許多人藉機趁火打劫，在首都發生多起騷亂、破壞及搶劫事件，目前共造成15人死亡。

路透社引述ABC報導，警察及部分公共部門因遭減薪而上街抗議，發動罷工，但這場活動卻變調，民眾開始集體暴動，首都莫士比港（Port Moresby）有8人死於這場騷亂中，北部拉埃（Lae）則有7人喪生。

從電視畫面顯示，莫士比港街大上有數千人，許多人手裡拿著似乎是強劫來的商品，有人甚至趁機縱火，使城市中瀰漫著黑煙。



民眾趁警方罷工期間縱火（圖／路透社LEO MANUAI）

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）於新聞發布會表示，昨日因市內警察罷工，市內某些地區的民眾開始無法無天；首都的騷亂已平息，其他區域的警力已前來維持秩序。

美國駐莫士比港大使館表示，警察已恢復工作，但局勢依然緊張。

美國大使館聲明表示，相對平靜的局勢可能在一瞬間發生變化，並補充，他們已收到該國其他幾個地區發生暴力事件的報告。

中國大使館也表示，有幾名中國公民在這場騷亂中受傷，一些中國人開的店遭到破壞和洗劫。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，澳洲高級專員公署（大英國協會員國之間的大使館）密切注意著當地情勢，目前尚未收到巴紐當局任何協助請求。澳洲經常在治安其安全方面對巴紐提供援助。

關於這場罷工的起因，是巴紐警察在周三發現薪水減少後而發起的。

巴紐政府在社交媒體上則否認對警察徵收新稅，馬拉普承諾將糾正造成工資短缺的任何行政錯誤。

在過去一年裡，太平洋島國警方持續致力於應對暴力犯罪的激增。馬拉普表示，加強安全將有助於吸引外國投資該國的黃金和銅礦。