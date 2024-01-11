美國批准比特幣現貨ETF 11日掛牌交易

美國證券交易委員會於美東時間10日首度批准通過比特幣現貨ETF，包括資產管理巨頭貝萊德、方舟投資以及富達投資等，預計最快於週四（11日）掛牌交易。投資者無須持有比特幣，便可直接操作。

綜合路透社報導，幾經波折，證券交易委員會（SEC）於週三終於批准比特幣現貨ETF，此前 SEC 僅批准過比特幣期貨ETF，這可謂加密貨幣及相關行業的重要分水嶺。

儘管部分官員及投資者警告，比特幣現貨ETF存在風險，SEC 仍放行了貝萊德（BlackRock）、方舟投資（ARK Invest）、富達投資（Fidelity Investments）、21Shares、富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）、景順投信（Invesco）以及 VanEck 等11家公司的申請。多數產品將於週四掛牌，預料將掀起激烈的市場競爭。

報導指出，十年來ETF已改變了比特幣的遊戲規則，投資者無須持有就可直接操作比特幣。申請通過的11家公司將持有的比特幣部位發行成股票，投資者可以在傳統股市進行交易。這為飽受醜聞所擾的加密貨幣行業打了一劑強心針。

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羅森布拉特證券公司（Rosenblatt Securities Inc.）總經理兼高級金融技術分析師龐德（Andrew Bond）指出，這對比特幣作為一種資產類別的制度化是項重大利多。批准該項ETF交易，將進一步使比特幣合法化。

渣打集團（Standard Chartered）分析師本週表示，這支ETF今年可單獨吸引500億至1000億美元投資，可能推升比特幣價格高達10萬美元；其他分析師則認為，未來5年投資資金流入將上看550億美元。

CoinGecko 數據顯示，截至本週三，比特幣市值已超過9130億美元；美國投資公司協會（ICI）數據指出，截至2022年12月，美國ETF的總資產淨值為6.5兆美元。