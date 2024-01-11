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持TPASS鐵道旅行也可以 台鐵推觀光地圖 35個車站免費索取

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/11 17:33
台鐵列車示意圖。（圖／pixabay）

台鐵列車示意圖。（圖／pixabay）

TPASS行政院通勤月票自去（2023）年7月啟用至今，累積近2200萬人次使用，除了通勤，還有不少人用於觀光旅遊，因此台鐵特別印製觀光地圖TPASS免費贈送，明（12）日起在35個車站可索取。

台鐵表示，為配合行政院通勤月票政策，推出全台各區域生活圈TPASS通勤月票方案，自112年7月1日啟用至今，不僅累積近2200萬人，113年每日乘車人數較112年7月成長近7成。台鐵公司更於去(112)年底完成全線各車站自動閘門改裝設定，進出站旅客每一個閘門均可通行，不需走專用通道，提升民眾便利性。

此外，台鐵還發現，亦有許多國人使用TPASS來觀光旅遊，因TPASS具便利、價廉之優勢，並可結合其他公共運具抵達更多的景點，深度旅遊台灣，加上台鐵環島路網設有241個車站，不論風景民情或美食體驗可及性更高，故台鐵特別加碼贈送「台灣鐵路觀光地圖TPASS」摺頁，113年1月12日起於35個車站免費索取。

觀光地圖TPASS摺頁將結合各TPASS生活區內特色車站周邊知名景點與美食，讓民眾持TPASS按圖索驥，來趟說走就走鐵路旅行，享受台灣的美好生活。

持TPASS鐵道旅行也可以 台鐵推觀光地圖 35個車站免費索取

持TPASS鐵道旅行也可以 台鐵推觀光地圖 35個車站免費索取持TPASS鐵道旅行也可以 台鐵推觀光地圖 35個車站免費索取台鐵推出「台灣鐵路觀光地圖TPASS」，自1月12日起於35個車站免費索取。（圖／台鐵）
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更新時間 : 2024-01-11 21:26 GMT+08:00

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