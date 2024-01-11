海鮮寶庫澳底漁港　在地漁村海味料理簡單又美味

東北角是山海奇景齊備的觀光美地， 因內外潮水洄流與多元海岸地形，孕育出豐富的海洋生態。 貢寮區的澳底漁港，因其先天條件優良，成為漁獲匯流的海鮮寶庫， 新北市政府邀請民眾到東北角購買新鮮漁獲並以漁村媽媽傳授的在地 料理方式輕鬆享用海味。

東北角海域位於黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處， 孕育出豐饒的海洋生態，也是台灣最重要的鯖魚漁場， 澳底漁船在北緯24度以北海域（彭佳嶼、花瓶嶼附近）作業， 主要捕撈兩種鯖魚：花腹鯖及白腹鯖（皆俗稱花飛），鮮度一流， 油脂含量低，口感更清鮮不腥膩，此外， 在東北角的礁岩間也藏有寶藏， 早年在礁岩海岸能輕易發現野生九孔， 因其口感好滋味鮮許多漁家便在岸邊以養殖池培養， 而後透過產官學的共同努力， 引進日本黑盤鮑並精進育苗及飼養技術，才有現在的貢寮鮑， 市府特別邀請漁村媽媽張寶珠， 以當地新鮮鯖魚及貢寮鮑分別製作兩道簡單又美味漁村海味料理， 讓民眾在家也能輕鬆做！

來自西岸雲林縣的漁村媽媽張寶珠，婚後移居澳底， 與先生共同經營零售漁舖，平時就可接觸到各式海味食材， 而本就愛吃愛煮食的她報名參加漁會家政班習藝， 練就一手精準俐落的海鮮烹功，「鯖身細魚」就是她的招牌菜， 將木耳、嫩薑、胡蘿蔔、青椒、紅椒切成相同規格的細絲， 以去骨去刺的半身鯖魚肉包裹並以牙籤固定後， 於兩側沾粉下鍋油炸，酥脆口感與蔬菜搭配，不僅增添口感豐富度， 外觀更是誘人，還在111年全國區漁會的國產魚料理競賽中獲得冠 軍獎項殊榮；另一道「家常滷貢寮鮑」是將新鮮貢寮鮑川燙後， 加入以柴魚片、薑片、蔥白段、昆布乾、 醬油及糖等食材自製的滷汁煮滾，冷藏隔夜， 不但嚐起來更鮮濃入味，也可輕鬆延長賞味期，當成居家常備菜。

新北市漁業處表示，東北角擁有豐富的海洋資源， 也是重要的鯖魚漁場，澳底鯖魚扒網船隊在市府、 貢寮區漁會及海漁基金會的輔導下，取得「海洋之心生態標章」 金級標章認證，也象徵澳底漁人在責任海鮮、 友善海洋與生態永續的努力， 邀請民眾跟著漁村媽媽的手法製作料理， 不僅能凸顯海鮮的自然鮮甜，更帶出濃厚的人情味及漁村風味。

更多澳底海味料理及作法請上萬里蟹官網：https:// wanlicrab.tw/crab-trip/ wanlicrab-flavortable/aodi- femalediverskitchen

得天獨厚的地形及水質，造就東北角海鮮寶庫。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）