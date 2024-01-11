富邦金控暨7家子公司聯合招募28組儲備幹部　業界最多元

富邦金控啟動2024年聯合徵才計畫， 金控暨各子公司今年度預計招募6,600位金融人才， 持續拓展多元業務版圖，職缺領域包含：客戶服務、數位金融、 資訊資安、數據科學、風險管理與投資交易等， 還有需求最多的海內外業務菁英，包含：壽險業務員、 產險通路服務與保險營業人才、證券營業員、銀行法金IA及個金R A業務儲備人才、富邦銀行(香港)客戶關係經理等。 而每年最受年輕學子關注的「富邦MA計畫」， 今年規劃招募組別高達28組、擇優錄取60位儲備幹部（Mana gement Associates,MA），為業界最多元， 力邀優秀新世代人才加入富邦。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控已連續15年蟬聯台灣金控業 每股獲利(EPS)龍頭，且已連續7年入選國際最具權威性的道瓊 永續指數世界指數（DJSI World）成分股。2022年順利完成國內首宗金金併、並於2 023年完成子公司之整併，持續擴大業務規模，提升業務動能， 創造傲視同業的亮眼績效！ 富邦金控擁有最完整多元的金融服務平台， 並視人才為企業最重要的資產，致力打造幸福企業， 相信是有志投入金融業的新世代夥伴之首選企業！

「富邦MA計畫」依據產業及職務特性，精心規劃全方位培訓藍圖， 強化MA金融專業知識，並提供銀行、證券、 保險等跨領域整合性資源，藉由跨部門輪調、 專案參與及重要任務指派，讓MA快速成長，開啟職涯發展加速器， 期待MA發展為獨當一面的管理者或專業領域專家。 即日起開放履歷收件至2024年3月31日止， 號召各領域優秀人才加入，共同打造兼具國際視野、金融專業、 數位發展及創新思維的堅強團隊，朝「成為亞洲一流的金融機構」 願景邁進。

韓蔚廷並表示， 富邦金控暨旗下子公司持續栽培組織永續發展所需各領域菁英， 最受矚目的「富邦MA計畫」提供兩年兩次升遷機會， 首年即挑戰百萬年薪，計畫迄今已邁入第20年， 依照目標職位規劃系統性培育及輪習機制， 已培育數百位頂尖人才遍布金控及各子公司；表現優異的富邦MA已 能獨當一面，擔任事業單位總經理、海外銀行金融市場單位主管、 人壽投資管理單位主管、證券財管商品單位主管、 投信績優基金經理人等。

舉例來說，曾外派越南歷練的富邦MA， 返臺繼續累積法金業務相關專業，包括企業金融、國際金融、 企業理財等，現已淬鍊成為台北富邦銀行企業理財處主管， 管理海內外聯貸案、結構融資與債券承銷等業務； 現任富邦產險數位發展部主管，負責專案橫跨金融保險科技、 組織職能優化、創新商業模式探討、數位轉型及先進技術落地規劃， 參與評估海外投資案、支援互聯網保險專案等，目前也持續推動RP A應用，提升組織運作效率，提高生產力。

2024年富邦MA職缺需求涵蓋金控、銀行、人壽、證券、產險、 投信、期貨、海外等事業單位： 富邦金控因應數位發展擴大儲備資訊科技組菁英， 廣邀對創新技術研究、雲端架構設計與雲端服務管理有興趣的科技/ 理工人才踴躍參與甄選，並持續募集數位行銷、數據科學潛力人才， 透過整合行銷、數據分析、協助金控暨子公司業務合作與推動； 富邦人壽與富邦投信招募投資管理研究菁英， 號召對於產業及個股研究、總體經濟研究、策略投資、 投資組合管理等領域有熱情的人才加入；台北富邦銀行、 富邦證券與富邦期貨持續募集有志為法人客群服務、財富管理、 設計金融商品、 運用數據科學規劃數位金融服務及行銷方案的好手加入。 富邦產險期待對企業保險商品規劃、 海外經營管理有興趣者踴躍參與甄選； 富邦華一銀行則歡迎優秀人才挑戰海外舞台！

2024年富邦MA計畫共規劃招募28個組別，包括：富邦金控（ 經營管理組、數據科學組、數位行銷組、資訊科技組）； 台北富邦銀行（法人客群組、法人產品組、消金暨信用卡產品組、 財富管理組、數位金融組、金融市場組）；富邦人壽（Strate gic Investment、科技產業投資組、投資研究組、 通路營運組、金融科技組）；富邦證券（法人業務組、數據科學組、 數位行銷組、數位平台組、金融交易組、金融商品組、風險管理組） ；富邦投信（基金投資組）；富邦產險（經營管理組）；富邦期貨（ 法人業務組、金融交易組、數位經營組）；富邦華一銀行(上海)（ 經營管理組）。

同時，富邦金控致力培育年輕學子成為金融專業人才， 富邦金控及旗下各子公司已連續多年推出實習計畫， 今年開放實習領域包含：法人客群、金融市場、金融商品、 數位行銷、精算風控、投資交易、資訊資安、永續發展等， 實習生可以善用暑期或在學期間實際參與金融實務運作， 為職涯奠定良好基礎，歡迎校園菁英踴躍參與。

富邦金控2024年MA招募甄選已於富邦人才招募網正式公告， 履歷收件自即日起至2024年3月31日止， 詳細招募活動及徵才資訊，請關注「富邦金控-人才招募網-儲備幹 部MA專區」(https://www.fubon.com/ financialholdings/hr/FubonMA. html) ；並加入Facebook「富邦MA」粉絲團(https:// www.facebook.com/FubonMA/) ，隨時掌握富邦MA招募的最新動態。