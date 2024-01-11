中華電信車聯網再進化　結合5G網路切片先進技術

高雄環狀輕軌於113年元旦啟動輕軌成圓通車， 成為台灣首座輕軌環狀運輸系統，為擘造輕軌路口安全通行環境， 中華電信攜手高雄市政府共同響應國家發展委員會「 促進5G及人工智慧導入智慧城鄉物聯網創新應用補助計畫」， 合作推動「5G車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統計畫」。 本計畫以光達、雷達設備整合AIoT感測技術AI預判， 並將輕軌號誌資訊燈態秒數轉換為車聯網資訊， 透過車聯網資訊發佈平台傳送資訊至輕軌列車， 輔助輕軌駕駛員掌握路口車輛動態，減輕駕駛員判斷負擔。

中華電信於今(11)日舉辦「 國發會輕軌路口安全智慧輔助系統計畫期中記者會暨5G切片應用實 證發表會」，首次於成功二路及復興四路進行服務展示， 透過建置光達、雷達設備，不間斷地偵測汽、機車動態， 將預判路口事件即時推播至輕軌列車。本計畫整合了事件偵測、 告警系統與號誌推播服務，有效改善以往輕軌駕駛員視野盲區， 輔助駕駛員更好地掌握路口交通情形， 並於抵達路口前事先獲得號誌燈態與燈態剩餘秒數等資訊， 協助駕駛員進行決策。

本次展示以5G網路切片先進技術提供行動網路專屬頻寬， 即便在忙時尖峰時段， 中華電信的5G智慧車聯網平台仍能即時將事件資訊發佈至輕軌車機 系統。今(11)日藉由此計畫應用於高雄成功/ 復興路口實證落地，展示5G網路切片搭配國產終端設備， 成功於輕軌路口實證安全智慧輔助系統應用。

中華電信以5G多元技術結合豐富務實的交通專案經驗， 發展創新領先的智慧交通服務。「 5G車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統計畫」 不僅促成國內5G車聯網服務落地， 更進一步提升5G車聯網產業鏈競爭力。 近期中華電信於高雄亞灣啟動全台首發最大規模的5G網路切片服務 驗證場域，為台灣AIoT走向國際市場帶來更強力的支援， 作為台灣電信龍頭，中華電信將積極與政府、 企業和社會各界攜手合作，致力於城市智慧轉型， 構築未來城市新願景。

前排圖左至右為高雄市交通局張淑娟局長、高雄市政府林欽榮副市長、中華電信林昭陽總經理、國家發展委員會高仙桂副主任委員、高雄市政府研考會資訊中心劉俊傑主任。（圖／中華電信）