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手語翻譯及同步聽打服務E鍵申請　新北市聽語障者智慧服務更快捷

By 台灣英文新聞
2024/01/11 17:01
圖／新北市政府社會局

圖／新北市政府社會局

現代網際網路日趨普及，為利聽覺、語言功能障礙者社會參與時，申辦使用手語翻譯及同步聽打服務，新北市社會局新近推出手語翻譯暨同步聽打服務線上申辦系統，方便障礙者透過網路即可輕鬆申請，讓服務更便捷、更快速！

社會局長李美珍表示，在新冠疫情這些年，中央疫情指揮中心每天記者會說明，都能看到手語翻譯員在一旁即時服務的身影；另有在背後默默敲打著鍵盤，讓螢幕能即時顯示文字的聽打員。即便在疫情趨緩之下，手語以及聽打的服務並未停止，仍可在各式各樣的公眾或會議場合看見他們的努力。

李美珍說，為了落實聽語障礙者資訊平權，新北市委託社團法人中華民國聾人協會辦理手語翻譯暨同步聽打服務多年，鼓勵聽語障礙者參與公共事務及活動，如就醫、參加講座、洽公等，透過持續宣導、推廣，有越來越多聽語障礙者利用此項服務，增進與外界溝通和社會參與。

李美珍指出，為了擴大服務，提供更多元的申請管道，社會局經過半年建置開發作業，新推出「新北市手語翻譯暨同步聽打服務線上申辦系統」，藉由無障礙且簡便的操作介面，期望有需求者透過線上申辦系統，即能申請服務，減少紙本及傳真申請，讓使用者更加便捷、輕鬆，並達到環保愛地球永續發展的政策目標。 線上申辦系統網址為 https://signtext.sw.ntpc.gov.tw ，申請者亦可使用LINE官方帳號 @ntpc0963047746、電子信箱：ntcst@nad.org.tw，或免付費電話服務：0800-365-324提出申請，歡迎多加利用。

更新時間 : 2024-01-11 21:25 GMT+08:00

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