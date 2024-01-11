女孩系智慧錶 史上最迷你Garmin「Lily 2智慧腕錶」體貼全能再升級

在女力崛起的世代，越來越多女性在各自領域閃耀、為自己努力的同時更要重視健康的身心靈平衡。Garmin自推出專為女性量身打造最迷你的智慧錶「Lily智慧腕錶」後屢獲好評，更榮獲2023 iF Design Award大獎，近期又再推出「Lily 2智慧腕錶」，擁有長效5天電力提供專業睡眠分析與完整全天候健康監測，還內建Garmin Pay 支援悠遊卡與信用卡支付（僅Lily 2 經典款支持），全系列6款不同配色及獨家印花錶款外還提供3種材質快拆錶帶，為造型增添時髦氣息。

美好生活實踐家Lily 2 內建Garmin Pay悠遊卡 時髦心潮科技配飾打造百搭輕奢魅力

Garmin持續推動智慧腕錶在外型設計與功能開發更為女性而生的核心理念，打造新時尚輕智慧潮流。全新上市的「Lily 2智慧腕錶」以35mm精緻小巧錶徑展現柔和氣質、金屬邊框為錶殼增加立體感，以自然地景和經典圖騰為靈感、3D工藝打造的立體印花鏡面靈動閃耀點綴於手腕上，任何角度都能綻放零死角的高雅魅力。有智慧珠寶美譽的「Lily 2智慧腕錶」包含6種不同材質與配色：輕奢典雅升級配備Garmin Pay 悠遊支付功能的「經典款」，全新推出柔軟親膚的編織錶帶款 (橡木果實、鼠尾草灰)建議售價NT$8,990及經典皮革錶帶款 (春日麥穗、橡樹摩卡) 建議售價 NT$9,990；甜心可口的減齡「運動款」（珍珠牛奶、泡泡糖紫）建議售價NT$7,990。Lily 2皆配備快拆錶帶設計，輕鬆拆卸、隨心變換，為忙碌且多變的生活展現低調卻不單調的時尚品味。

Lily 2用心呵護全面升級 優雅掌握健康智慧生活

內外兼具的「Lily 2 智慧腕錶」全面升級全天候健康監測，包含專業睡眠分析、早安晨報、久坐提醒、飲水追蹤、身體年齡、身體能量指數、熱血時間等，其中，久坐不僅以震動方式提醒妳記得抒展筋骨，還增加超過15組不同部位的伸展姿勢建議，不固定推播至手錶系統中，與可愛小動畫一同放鬆、拉伸，減輕工作中的辛勞，為下一階段的挑戰補充元氣。此外，運動健身模式中增加多達10種舞蹈模式，包含：飆汗減壓的Zumba、街頭酷炫的Hip Pop、充滿異國風情的Bollywood 等，舞動自我的瞬間，仍有Lily 2 紀錄亮眼動人的熱血時刻！除了身體數值與運動紀錄外，日常重要訊息、智慧通知不漏接，出門在外也有「事故偵測功能」為妳瞻前顧後，當意外發生時能第一時間將追蹤資訊通知緊急聯絡人，成為守護妳安全出行的堅定後援。而經典款的Lily 2智慧腕錶內建Garmin Pay 支付功能，一支手錶即可搞定悠遊卡、信用卡電子支付，只能裝可愛的小廢包、忘記帶錢包的冒失時刻、輕裝出行的運動行程，都能透過手腕上的時髦小裝飾優雅感應，輕鬆付款。

Garmin Connect升級提供更簡易操作介面和個性化體驗

Garmin觀察Lily智慧腕錶的用戶使用習慣時發現，近8成的用戶選擇快走及慢跑的方式維持運動習慣，瑜伽、冥想、呼吸訓練等注重身心靈平衡的項目也深獲用戶喜愛；而根據2023年 Garmin全球用戶的運動健身統計中，選擇跑步、自行車、快走作為運動項目仍為首選外，普拉提斯、高強度間歇訓練（HIIT）也在過去一年中快速成長。HIIT 活動紀錄在2023年快速攀升，同比增長112%，顯示高效率、高強度的訓練模式已然成為現代人運動習慣的新模式。為幫助用戶更專注於自我健康照護與運動目標達成，Garmin Connect APP 即將推出改版更新：針對個人健康與運動習慣做分類，提供更簡化且個性化的個人主頁，自定義的健康追蹤、目標設定、訓練計畫都能一覽無遺，以精準、高效的數據監測開創新的可能，每一天都能贏過昨天的自己！

攜手10/10 Hope推限量「好眠禮盒」只送不賣，讓Lily 2成為你的溫柔後盾

獲得良好睡眠品質才能面對全新的挑戰！Garmin「Lily 2智慧腕錶」不僅能給予專業睡眠分析，更與知名複合式生活品牌通路 10/10 HOPE 聯名推出只送不賣「好眠禮盒」，包含NEOM舒緩恬睡枕頭噴霧一瓶與Lily 2專屬經典黑義大利皮革快拆錶帶一組。即日起凡於指定展售地點（新北比漾廣場、新竹巨城、高雄漢神巨蛋）購買Lily 2智慧腕錶，即可將市值NT3,400 的獨家限量聯名好眠禮盒帶回家。（限量禮盒40組，數量有限，送完為止）