《潛行》必看亮點！劉德華領軍重量級演員陣容　彭于晏首度挑戰這類型角色台灣刺激上映

彭太太、劉太太們！香港犯罪動作電影《潛行》由香港導演關智耀執導，集合劉德華、林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟等金獎巨星演出，將於台灣1月19日刺激上映。

重量級演員陣容肯定為電影亮點之一，劉德華身兼監製及主演在片中飾演最狠反派，林家棟飾演臥底多年的警察，彭于晏飾演警司，三位的演技都非常精湛，為電影增色不少；身為監製，劉德華幾乎天天都到拍攝現場盯著，為控制拍攝時間和成本連自己也不放過， 一場他抱著早產兒的哭戲足足哭了二個多小時。



《潛行》劇照。（圖／片商提供）

劉德華在片中飾演的反派律師林陣安，是一位外表溫文儒雅，內心卻冷酷無情的毒梟，他自己也忍不住說這角色「真的壞透了」，他利用暗網直播操控販毒，謀財害命，毫無人性，讓人恨得牙癢癢。

林家棟在片中飾演的臥底警官修浩，是一位身處險境的臥底。他不僅要面對劉德華的懷疑和逼迫，還要面對彭于晏的壓力，可說是最悲情的打工族，林家棟將這個角色的複雜情緒演繹得非常生動，他在宣傳時也不忍了「 控訴」，「劉德華要把我逼瘋，生命受到威脅， 另一邊彭于晏也同樣把我逼瘋，連辭職都不準， 這個臥底真的很慘啊！」



《潛行》劇照。（圖／片商提供）

劉德華與林家棟繼《風暴》之後，相隔10年又再度合作。劉德華表示，從《風暴》到現在林家棟的演技在處理演情上的越來越好，林家棟幽默接話，成熟了，應該要進步的，從《風暴》到現在真的變化很大， 因為片酬也變高了嘛！

劉德華與林家棟在戲裡從好友變成敵人，也詮釋珍貴的兄弟情，兩人從戲裡好到戲外私下有20多 年的好交情，當年林家棟簽入劉德華的公司，都經歷彼此的低潮， 劉德華表示，在《無間道》時期他和公司的人意見不合就被告了，身邊很多合作的人都離開了， 只有林家棟不管怎樣都會跟著他， 即便到最後沒有公司了也無所謂，「我就覺得這個朋友是不能丟的， 只要他有需要，我都會在旁邊。」

林家棟透露，演藝圈中只有劉德華見過他的女朋友，劉德華更不忘幽默回說，「 林家棟也是見過我的『那些』女朋友。」



《潛行》劇照。（圖／片商提供）

彭于晏在片中飾演的警司方興，是一位正義感十足的警察，也是首次接下這類型的角色，不惜一切代價要將毒梟繩之以法，片中充滿不少動作場面讓人看了熱血沸騰，其中一幕彭于晏倒在一堆碎裂啤酒玻璃瓶不小心被割傷手部，但依舊十分敬業的完成拍攝。

拍攝該場動作戲當日正是彭于晏的41歲生日， 華仔和林家棟捧著蛋糕幫彭于晏慶生，讓他大感驚喜， 想不到兩位影帝特地來到片場為他慶生， 像個大男孩一樣開心的直呼感動。Eddie表示這次拍《潛行》 非常享受，跟團隊合作愉快之外，又可以和許多影帝級陣容合作， 最高興莫過於跟多年好友朱鑑然一起演出， 另外又可以讓他過足打癮，挑戰連串動作場面。



《潛行》花絮照。（圖／片商提供）

在劉德華眼中彭于晏是個陽光大男孩， 有著很好的條件和素質可以演出各種角色，非常看好他的潛力， 彭于晏也表示以往和華仔及林家棟都合拍過電影，但卻沒有對手戲， 這回終於有很多場戲一起演出，讓他很興奮。

《潛行》故事描述時代在不斷前進，禁毒鬥爭也面臨新的挑戰。隱蔽的暗網成為新一代毒品販售的溫床，而它的目標正是位於亞太中心的香港。一批重達4噸的毒品趁著超強颱風的掩護秘密入港，準備在網絡上展開狂歡式銷售。情況緊迫，警方必須找出掌控暗網的幕後「老闆」，只能將藏身已久的臥底警員推到前線。然而，「老闆」的身份仍然成謎，臥底警員陷入危險之中，毒品網絡蠢蠢欲試，警方和犯罪集團陷入一場宿命般的對決。

台灣發行商將於1月11日及1月14日舉行試映會，請於線上購票。