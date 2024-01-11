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蔬食愛地球正夯！營養師推薦「彩虹飲食法」 如何吃最均衡？外食、自煮族食譜曝光

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/11 16:08
蔬食示意圖。（圖／路透社Alamy）

蔬食示意圖。（圖／路透社Alamy）

這幾年興起「蔬食環保愛地球」，從營養師角度來看，多樣化蔬食攝取已被證實對多元性腸道菌相有所助益，並能有效預防大腸癌發生，另外也可以穩定血糖，促進膽固醇的代謝，更能改善心血管健康。但李亮儀營養師提醒，儘管吃蔬食好處多多，但也別忘了要均衡飲食，建議可採用「彩虹飲食法」，落實每天盡量吃到彩虹顏色的各樣食材。

「彩虹飲食法」是由美國抗癌協會所發明的一種健康飲食法，紅遍歐美，主張的就是攝入多彩的蔬果食材，並建議以原型食物為主，避免過多的烹調，且搭配五穀類，以 8:2 的攝取原則，給予身體豐富的營養素。

李亮儀解釋，各種顏色的食物五花八門，每種都有不同的屬性與營養價值，而彩虹飲食法顧名思義就是每天至少吃到紅、橙、黃、綠、藍紫、黑、白的各色食材為最終目標。因此，多吃不同顏色的食物非常重要。但也別將吃各種顏色的蔬果當成壓力，而是可以將之轉化為收集顏色的遊戲，為自己開菜單，增添生活的樂趣。

以外食族、自煮族群的一日三餐舉例，來練習蒐集彩虹的遊戲：每天七種顏色就給自己按個讚，挑戰有意識的食材選擇。

外食族

  • 早餐：無糖豆漿（白）+光合沙拉（紅、橙、黃、綠）+茶葉蛋一顆
  • 午餐：健康蔬食便當+紫米飯（紅、橙、黃、綠、紫），下午茶一顆蘋果（紅）
  • 晚餐：滷味蘿蔔（白）、黑木耳（黑）、豆乾、香菇（咖啡）、綠花椰（綠）、香菜（綠）

自煮族群

  • 早餐：酪梨奇亞籽火龍果牛奶（綠、黑、紅）+水煮蛋一顆
  • 午餐：鮮蔬豆腐鍋（豆腐+蛋+美腿菇+青江菜+大蕃茄+洋蔥+藜麥麵）（白、紅、綠）
  • 午茶：小香蕉或橘子一顆（黃、橙）
  • 晚餐：檸檬紙包腐皮（黃、白）+三色彩椒炒天貝（紅、黃、綠）+涼拌紫洋蔥海帶芽（紫、黑）+十榖米飯

李亮儀說，當收集顏色的遊戲沒達成時，也別過於擔憂，外食族可到有機店或是蔬果汁店購買一杯什麼都有的精力湯，營養又好喝。有時間與空間下廚者，則可以運用自己的想像力，找到喜歡的蔬菜，加上些許蘋果與鳳梨增添口感，怕太寒涼就加點薑黃粉。

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