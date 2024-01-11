不尋常！拜登將派高階代表團選後訪台灣 恐觸動中美台關係

台灣2024總統立委大選13日登場，英國金融時報（Financial Times）11日披露，美國總統拜登計畫於台灣選後，派遣由前國會高層組成的代表團訪台，報導認為選後立即派團訪台之舉非比尋常，恐惹怒中國；一名前美國官員認為，這項冒險的舉動可能適得其反。

金融時報報導，五名知情人士表示，白宮屬意前民主黨副國務卿史坦柏格（James Steinberg）和前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）來帶領這個跨黨派的訪台代表團，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）將與該代表團會合。CNN則引述官員說法，截至美國時間周三晚間，代表團確切成員仍在確認當中。

報導指出，拜登（Joe Biden）在上任初期曾派遣代表團訪台，但在總統選舉後立刻派團來台是「很不尋常的」，此舉可能惹怒中國當局，使近來為緩解中美緊張局勢所做的努力複雜化。

中國駐華盛頓大使聞訊提出抗議，表示中國「堅決反對美國與台灣進行任何形式的接觸」，並呼籲拜登政府停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，切勿以任何形式干預台灣選舉。

美國國內亦出現反彈聲浪，一位前美國官員表示，拜登在台灣選後立刻派團訪問是一項冒險的舉動，可能會適得其反，並主張在此敏感時刻，美國的最高目標應該是鼓勵北京與台灣都保持克制。他認為，派遣高層級的代表團看來像是對台灣熱烈擁護，給北京過度反應的藉口，美國應該\採取更細膩的做法達成效果。

另一名知情人士表示，美國此舉恐讓中國對美方所有的「私下保證」心生懷疑，尤其若民進黨總統候選人賴清德當選，台灣也可能擅自利用訪問達成目的，加劇兩岸之間的緊張局勢。

報導也引述贊同代表團訪台的官員說法指出，派遣訪團是為了確保華盛頓與勝選及落選的候選人，就台美政策及雙邊「非官方關係的獨特性」，進行「清晰的溝通」。這是有助於和平與穩定的接觸，並提及拜登先前派遣訪台代表團之舉並未被北京視為「升級」。

美國國安會發言人沃特斯（Kate Waters）則表示，選舉後派遣前高階官員與美國在台協會主席一同訪問台灣有「明顯先例」。美國前副國務卿伯恩斯（Bill Burns），曾在2016年台灣大選後被歐巴馬政府派遣來台。沃特斯補充表示，這符合美國的一中政策、符合現況，且訪台時機為選舉結束後，確保美國不會為某個特定候選人或政黨背書。

白宮拒絕就該代表團一事進行評論。