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台股11日反彈收漲79點終止連2黑　日經指數收盤漲破3萬5000點•1990年2月以來首見

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/11 15:55
圖攝於日本股市2023年12月29日封關日 (路透/Kim Kyung-Hoon)

圖攝於日本股市2023年12月29日封關日 (路透/Kim Kyung-Hoon)

日經指數今天(11日) 收盤漲破35000點，為近34年來首見，應是受到美國科技股反彈和投資人對數十年低通膨環境將結束的希望激勵。

根據中央社, 日股基準日經225指數上漲608.14點或1.77%，收35049.86點，為1990年2月以來首度突破35000點大關。東證股價指數上揚38.39點或1.57%，收2482.87點。

至於台股今天在AI、IC設計族群及中小型股帶動下，指數盤中漲逾百點，突破17500點，最高觸及17574點，終場上漲79.69點，收在17545.32點，站上5日線約17527點，終止連2黑，成交金額放大到新台幣3000.8億元。

電子類股指數今天上漲0.64%，成交比重約74%；金融類股指數走揚0.23%，航運類股指數上漲0.47%，代表中小型股的櫃買指數收漲1%。傳產族群的鋼鐵、塑膠類股表現相對弱勢，終場下跌0.01%、0.96%。

電子權值股台積電早盤衝上589元，突破10日線及月線，下半場漲勢收斂，以586元作收，漲幅0.34%。

高價股「十千金」普遍走揚，股王世芯-KY終場上漲4.93%，收3830元；信驊、力旺終場漲幅分別超過3%、2%，以3130元、2625元作收；祥碩收平盤1910元；大立光漲0.99%，收2550元。
人工智慧（AI）族群受晶片供應商輝達（NVIDIA）股價連3天創高激勵，廣達終場上漲2.75%，收224元；緯創、英業達漲幅逾3%，技嘉收盤大漲超過6%，緯穎漲逾7%。

中央社引述富邦投顧指出，選前政治變數增溫，影響多方進場意願，預期短線台股仍將於月線約17651點之下整理。
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更新時間 : 2024-01-11 21:25 GMT+08:00

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