Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

有期可能變無期？新加坡擬以殺人、性罪犯等為對象　刑期期滿須評估後才可釋放

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/11 15:14
監獄示意圖（圖／pixabay_<a href="https://pixabay.com/users/marcellorabozzi-2003568/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2161655">Marcello Rabozzi</a>）

監獄示意圖（圖／pixabay_Marcello Rabozzi

新加坡以嚴厲執法聞名，正在推動犯下性暴力罪等的「危險罪犯」在入獄服刑滿期後，評估罪犯可以正常回歸社會後才給予釋放，否則須無限期坐牢。

根據海峽時報等外媒11日報導，新加坡政府10日向議會提交一法案，旨在保護國民免受嚴重犯罪侵害的。

該法案針對性暴力、與未成年發生性關係、殺人未遂、過失殺人等被判刑的21歲以上罪犯，即使完成刑期（通常為有期徒刑5～20年）也不會自動被釋放，需經過當局評估，認為他們回歸社會不會再犯罪，才可被釋放。

未經過評估者，則將於每年進行一次評估，因此，若持續未通過，將有可能無限期地待在牢裡。

新加坡政府表示，這是為防止許多犯罪者在滿刑出獄後，再次犯罪的可能性較高而採取的措施。

星國法務部和內務部於聯合聲明中表示，當局一直在尋找保護國民免受到他人侵害，他們希望能確保這些高危險的罪犯，能在不會對公共安全構成威脅前將他們放回社會。

聲明中說道，星國目前的量刑選擇還不足以應對如此嚴重的犯罪行為。

聲明中提及一案例，一名男子在2020年時因性侵11歲姪女而入獄，在釋放後2年內又再度對12歲姪女性侵。

報導指出，該制度還需通過議會決議，但執政黨佔據議會多數席位，因此批准的可能性很高。

新加坡為世界上執法及處罰最嚴厲的國家之一，在國際社會要求廢除死刑的情況下，新加坡仍持續對毒品罪犯執行死刑。
新加坡
星國
犯罪
罪犯
殺人
性犯罪

相關新聞

中國11:50、13:30將發射衛星 國防部：對台灣地區無害
中國11:50、13:30將發射衛星 國防部：對台灣地區無害
2024/01/11 11:17
南韓最大在野黨魁李在明遇刺8日後出院　嫌犯因政治理念犯下殺人未遂
南韓最大在野黨魁李在明遇刺8日後出院　嫌犯因政治理念犯下殺人未遂
2024/01/10 15:52
美國法院解封「淫魔」艾普斯坦案文件：柯林頓、川普、安德魯王子等人被提及
美國法院解封「淫魔」艾普斯坦案文件：柯林頓、川普、安德魯王子等人被提及
2024/01/04 20:49
Whoscall研發商 台灣「走著瞧」Gogolook進軍亞洲打詐市場
Whoscall研發商 台灣「走著瞧」Gogolook進軍亞洲打詐市場
2023/12/26 16:25
年關將近出遊旺 東南亞COVID病例飆升 新加坡、馬來西亞升高警戒
年關將近出遊旺 東南亞COVID病例飆升 新加坡、馬來西亞升高警戒
2023/12/21 19:18

更新時間 : 2024-01-11 21:25 GMT+08:00

最受歡迎

國防部２度道歉！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」
國防部２度道歉！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
【1/13台灣大選投票】1/12選前之夜　侯友宜賴清德柯文哲•分別在板橋與凱道造勢
【1/13台灣大選投票】1/12選前之夜　侯友宜賴清德柯文哲•分別在板橋與凱道造勢
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
【更新】台灣清華大學宣布籌設高雄分部　培育半導體、AI人才
【更新】台灣清華大學宣布籌設高雄分部　培育半導體、AI人才
【更新】全球最大消費性電子展在美登場•台灣96團隊參展　經濟部率14家新創前進CES
【更新】全球最大消費性電子展在美登場•台灣96團隊參展　經濟部率14家新創前進CES
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
【1/13投票】「台灣阿銘公開信」挺侯康配？宣明智認了：我經手幫郭台銘講出心中話
【1/13投票】「台灣阿銘公開信」挺侯康配？宣明智認了：我經手幫郭台銘講出心中話
噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭