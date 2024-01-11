有期可能變無期？新加坡擬以殺人、性罪犯等為對象　刑期期滿須評估後才可釋放

新加坡以嚴厲執法聞名，正在推動犯下性暴力罪等的「危險罪犯」在入獄服刑滿期後，評估罪犯可以正常回歸社會後才給予釋放，否則須無限期坐牢。

根據海峽時報等外媒11日報導，新加坡政府10日向議會提交一法案，旨在保護國民免受嚴重犯罪侵害的。

該法案針對性暴力、與未成年發生性關係、殺人未遂、過失殺人等被判刑的21歲以上罪犯，即使完成刑期（通常為有期徒刑5～20年）也不會自動被釋放，需經過當局評估，認為他們回歸社會不會再犯罪，才可被釋放。

未經過評估者，則將於每年進行一次評估，因此，若持續未通過，將有可能無限期地待在牢裡。

新加坡政府表示，這是為防止許多犯罪者在滿刑出獄後，再次犯罪的可能性較高而採取的措施。

星國法務部和內務部於聯合聲明中表示，當局一直在尋找保護國民免受到他人侵害，他們希望能確保這些高危險的罪犯，能在不會對公共安全構成威脅前將他們放回社會。

聲明中說道，星國目前的量刑選擇還不足以應對如此嚴重的犯罪行為。

聲明中提及一案例，一名男子在2020年時因性侵11歲姪女而入獄，在釋放後2年內又再度對12歲姪女性侵。

報導指出，該制度還需通過議會決議，但執政黨佔據議會多數席位，因此批准的可能性很高。

新加坡為世界上執法及處罰最嚴厲的國家之一，在國際社會要求廢除死刑的情況下，新加坡仍持續對毒品罪犯執行死刑。