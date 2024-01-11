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研究：男性HPV感染率高於女性 男女均施打疫苗 HPV16盛行率下降近100%

By 朱明珠, 台灣英文新聞－記者
2024/01/11 14:45
疫苗示意圖。（圖／pixabay）

疫苗示意圖。（圖／pixabay）

根據台灣疫苗推動協會昨（10）日公布2023年度最具影響力疫苗十大議題，除了流感疫苗最受矚目外，還有HPV等具高傳染力的病毒也受到討論。對此，台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅提醒，在過去HPV疫苗被稱為子宮頸疫苗，這是不正確的，因為不分男女皆有可能感染人類乳突病毒（HPV），因此呼籲男女都需要施打，以預防病毒感染。

2023年度最具影響力疫苗十大議題排行榜，排名第六名是「醫師建議男女都需要施打HPV疫苗，以預防HPV病毒感染」，代表現代人越來越重視HPV防治議題。呂俊毅說明，HPV病毒不僅與女性子宮頸癌有關，男性一旦感染還可以誘發陰莖癌、口腔癌和肛門癌等。

此外，每25個癌症當中，就有一個與HPV病毒有關，包括頭頸癌、復發性呼吸道乳突瘤、肛門癌和生殖器疣等。其中以全球性別分析HPV相關的頭頸癌，顯示男性發生率遠高於女性，所以HPV疫苗不只是子宮頸癌疫苗或生殖泌尿道癌症疫苗，頭頸部癌症等皆與HPV感染有關。

從異性戀夫婦數據前瞻性分析發現，HPV從女性傳播給男性的風險，高於男性傳染給女性，加上病毒特性，男性被感染HPV機率比女性高且較難清除病毒。但是當男女性共同施打率達到80%，HPV16盛行率將可下降99至100%。

研究顯示，若只有女性接種HPV疫苗，且接種率為40%時， 70年後，男、女性HPV 16的盛行率的風險分別降低36%和53%。當女性接種率達到80%,，HPV 16的盛行率風險將降低83%（男）與93%（女）; 倘若二性均施打疫苗, 覆蓋率達到40%, 可降低男性和女性71%的HPV 16的盛行率, 當覆蓋率達80%, 可以下降99%（男）與100%（女）盛行率, 且隨時間推移可望消除HPV 16、18、6和11。該研究數據來自於十個高收入國家，包含澳大利亞，加拿大，芬蘭，德國，愛爾蘭，意大利，荷蘭，挪威，英 國和美國等。

因此，呂俊毅呼籲男女都需要施打HPV疫苗，以預防HPV病毒感染，特別是男性沒有如同女性子宮頸抹片般的常規篩檢，不易提早發現HPV相關的癌前病變。
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