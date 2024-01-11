【1/13投票 】台中市路邊停車格•暫停收費　台灣中選會：投票所內外皆不得妨害投票•違者法辦

總統及立委選舉將於本周六（13日）辦理投票，台中市長盧秀燕日前表示，市府配合選舉實施停車不收費、道路禁挖等措施，鼓勵大家珍惜民主、踴躍投票，積極行使公民權。

台中市政府９日召開市政會議，由於13日就要進行總統及立委選舉投票，盧秀燕在會中提醒大家，當天投票記得攜帶身分證、印章以及投票通知單，珍惜民主，踴躍投票，積極行使公民權，也感謝辛苦的選務人員。

為方便市民投票，盧秀燕表示，投票當天除委外經營平面停車場與立體停車場維持正常收費外，台中市路邊汽、機車收費停車格及停管員巡場開單的路外平面停車場，當天暫停收費1天。

另外，為維護通訊網路正常運作，盧秀燕說，7日至14日禁止挖掘道路，避免挖破網路網線；投票當天環保局也暫停沿路沿街收垃圾，採定時定點方式，民眾可透過台中垃圾清運大車隊APP或至環保局官網查詢收運時間及地點。

根據中央社, 盧秀燕提醒身心障礙朋友，投票當天為讓復康巴士工作人員及駕駛投票，停止一般接送服務，只受理投票預約接送，建議有接送需求的身障朋友提早預約；同時為讓文化場館工作人員能夠投票，台中市政府文化局所屬文化中心、圖書館、文學館也休館1天，請大家不要撲空。

盧秀燕呼籲，投票當天不得從事競選或者助選工作，包括網路也禁止發送選舉或助選相關資訊，請大家遵守選舉規範，讓民主喜事順利進行。

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大選倒數計時，選務謠言頻傳，中選會今天(11日) 表示，在投票所30公尺內外，不論是以直接或間接等妨害或擾亂投票順暢進行者，或是有妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，將依法究辦。

大選將至，中選會今天(11日) 透過新聞稿指出，有心人士在網路製造或轉傳似是而非的選務造謠，諸如指「投票日當天可監控錄影選民的投票行為」、「投票日當天8點前民眾即可進入投票所檢查」、「建議公民自備透明封箱膠帶，在檢查空票匭過程中，可將夾層封條予以再次封死，因投開票所有魔術封條」、「投票期間選務人員或監票人員回到戶籍地（投票），就是意圖作票」、「投票所內人物來往，皆可隨時錄影」等。

中選會解釋，有關選務人員工作地投票的規定，今年與往年並無不同規定，皆依法辦理，投票所工作人員，其戶籍地及工作地在同一直轄市、縣市，並且屬同一個區域立法委員選舉區者，本來就可依法申請在工作地投票所投票，網路上所謂「投票期間選務人員或監票人員回到戶籍地（投票），就是意圖作票」顯然是無稽之談。

此外，中選會說，網路流傳「投票所內人物來往，均可隨時錄影」或「可監控錄影選民投票行為」等謠言，但事實上，司法檢警機關與選務機關在歷年以來各項選舉過程中，就不斷強調，在投票所30公尺內外，不論是以直接或間接等妨害或擾亂投票順暢進行者，或是有妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，諸如叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力等，按其情節輕重，應依刑法第142條或第147條等依法究辦。

中選會強調，投開票所工作人員皆依選務法令辦理投開票作業，這些謠言企圖干擾選務及妨害投票，請民眾遵守法律規定，勿聽信選務謠言，更勿干擾、妨害或擾亂投票與選務。