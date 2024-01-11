【1/13台灣大選投票】1/12選前之夜　侯友宜賴清德柯文哲•分別在板橋與凱道造勢

2024總統大選本周六13日投票，國民黨侯友宜與副手趙少康今天(11日) 上午舉行國際記者會，同時在臉書預告:

1/12在板橋第一運動場舉辦

「贏回中華民國」選前之夜！

PO文指出, 2024年總統大選關乎戰爭與和平、清廉與貪腐，選舉結果將決定中華民國的未來，要維持既有的生活方式，就必須阻止傷害民主的政黨繼續執政，民主要制衡、政黨要輪替，2024年大選的最後一哩路，侯康兩人邀請大家與他們同行，共同見證政黨輪替的歷史時刻。

1月12日是選前最後一天，當天晚上侯康配將在板橋第一運動場廣場舉辦「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會，「邀請全國各地的好朋友們到場或線上參與造勢晚會，讓忽視民意的政黨聽見人民真實的聲音」。

時間：113年01月12日 下午18:30開放入場

地點：板橋第一運動場廣場(新北市板橋區漢生東路278號)

電視轉播：東森超視、中視無線台

網路直播：中天新聞YouTube頻道、ETtoday新聞雲Facebook粉絲專頁

賴蕭配選前雙北2場大型造勢

11日凱道、12日板橋

中央社10日報導，民進黨總統候選人賴清德全國競選總部宣布，11日將於凱達格蘭大道舉辦「凱道護國之夜」，12日在新北市板橋舉辦「選前之夜」，最後衝刺爭取選民支持。

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部10日下午由總幹事潘孟安、台北市競選總部總幹事吳思瑤、發言人陳世凱共同召開「團結護國迎向勝利之夜，雙北站出來」造勢宣傳記者會。

陳世凱說明，11日蕭美琴由屏東出發前往高雄，與立委候選人徐富癸、鍾佳濱、賴瑞隆、黃捷與李昆澤共同拜票；賴清德則從新竹、桃園等地出發，陪同立委候選人林志潔、詹紀緹、曾聖凱、黃世杰、劉仁照、彭俊豪、范綱祥、鄭運鵬一同掃街。

至於12日行程規劃，陳世凱表示，蕭美琴在新北市合體立委候選人蘇巧慧、吳秉叡、林淑芬與何博文；賴清德也在雙北與立委候選人吳琪銘、羅致政、張宏陸、李坤城、王世堅、吳沛憶一起車掃拉票。

陳世凱提到，12日下午，賴清德、蕭美琴合體與台北市所有立委候選人會在忠孝東路7段集結，接著共同掃街至北平東路的競選總部。

潘孟安指出，1月11日晚間6時30分將在凱達格蘭大道舉行「凱道護國之夜」，1月12日晚間6時在板橋第二運場舉辦「選前之夜」。

延伸閱讀: 【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要 記得出門投票

潘孟安強調，選前倒數兩天，賴清德與蕭美琴白天都會進行車掃行程，歡迎支持者沿途為他們加油打氣，而這兩晚都將是勝利之夜，懇請民眾共襄盛舉，在這關鍵的時刻共同創造歷史。

吳思瑤呼籲民眾完成3項關鍵任務，第一是「站出來」，出門參與「凱道護國之夜」與「選前之夜」；第二是「催落去」，在選戰最後一哩路催出每一張珍貴的選票；第三則是「投起來」，在投票當日出門投下民主的一票力挺台灣。

柯文哲:1/12一起上凱道

1/13一起去投票

2024總統大選，選戰剩下最後兩天，柯文哲在臉書最新po文說: 他會繼續車隊掃街、廟口開講、逛夜市拜票，希望能讓更多民眾認同我的勤奮努力。

拜託大家1/13一定要出來投票，自己決定台灣的未來。總統投給1號柯文哲，吳欣盈，政黨票支持12號 台灣民眾黨，讓柯盈配為台灣帶來新的改變，走出新的方向，「我們要贏，而且 #一定會贏 ！」

另一篇PO文還提到, 選戰倒數三天，柯盈配的 #五五計畫 也縮短成三點連線，請大家從今天開始：