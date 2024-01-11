回應「信習論」　賴清德：馬時代已過去、九二共識台灣將步香港命運

2024大選在即，兩岸關係議題為攻防過招焦點。民進黨主席暨總統候選人賴清德10日針對前總統馬英九「信習論」表示，若選擇九二共識，台灣將會步上香港的命運。今（11）日更表示馬的主張跟時代已過去，馬、侯主張的九二共識已被習近平定調為一個中國原則，絕非台灣人民要走的路。

馬英九日前接受德國之聲專訪，提及靠軍事防禦嚇阻中國非常困難，須以和平方式對話。被問及是否信任習近平，馬表態就兩岸關係而言，必須相信習近平，並強調拒絕一國兩制，自己主張的九二共識為一中各表。

賴清德10日晚間於彰化鹿港出席選前造勢晚會，並在致詞時表示，中國國家主席習近平已多次強調「九二共識就是一個中國原則、一國兩制方案」，若選擇九二共識，台灣將會步上香港的命運，所以這場選舉也是「信賴台灣」與「相信習近平」的抉擇。

賴清德今日到竹市車隊掃街，被問及馬提「信習論」被侯切割，國民黨內是否對兩岸關係沒共識？賴清德回應，馬英九說要相信習近平，但是馬忽略了他與侯所主張的九二共識，已被習近平多次公開定調為「一個中國」原則，一國兩制的台灣方案，意即九二共識這條路走到底，台灣就跟香港一樣了，這絕對不是台灣人民要走的一條道路。

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