Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 台灣2024總統立委選舉

回應「信習論」　賴清德：馬時代已過去、九二共識台灣將步香港命運

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/11 12:01
民進黨總統參選人賴清德回應「信習論」（圖／翻攝自賴清德臉書直播影片）

民進黨總統參選人賴清德回應「信習論」（圖／翻攝自賴清德臉書直播影片）

2024大選在即，兩岸關係議題為攻防過招焦點。民進黨主席暨總統候選人賴清德10日針對前總統馬英九「信習論」表示，若選擇九二共識，台灣將會步上香港的命運。今（11）日更表示馬的主張跟時代已過去，馬、侯主張的九二共識已被習近平定調為一個中國原則，絕非台灣人民要走的路。

馬英九日前接受德國之聲專訪，提及靠軍事防禦嚇阻中國非常困難，須以和平方式對話。被問及是否信任習近平，馬表態就兩岸關係而言，必須相信習近平，並強調拒絕一國兩制，自己主張的九二共識為一中各表。

賴清德10日晚間於彰化鹿港出席選前造勢晚會，並在致詞時表示，中國國家主席習近平已多次強調「九二共識就是一個中國原則、一國兩制方案」，若選擇九二共識，台灣將會步上香港的命運，所以這場選舉也是「信賴台灣」與「相信習近平」的抉擇。

賴清德今日到竹市車隊掃街，被問及馬提「信習論」被侯切割，國民黨內是否對兩岸關係沒共識？賴清德回應，馬英九說要相信習近平，但是馬忽略了他與侯所主張的九二共識，已被習近平多次公開定調為「一個中國」原則，一國兩制的台灣方案，意即九二共識這條路走到底，台灣就跟香港一樣了，這絕對不是台灣人民要走的一條道路。

相關閱讀：侯友宜國際記者會：與馬英九想法不同、任內不觸及統一問題、不接受一國兩制
賴清德
馬英九
信習論
侯友宜
一國兩制
九二共識

相關新聞

【台灣大選】馬英九受外媒專訪稱「你必須相信習近平」 侯友宜：從沒存在不切實際想法
【台灣大選】馬英九受外媒專訪稱「你必須相信習近平」 侯友宜：從沒存在不切實際想法
2024/01/10 17:59
【飛彈衛星分不清】侯友宜斥恐嚇民眾、賴清德稱「知的權利」、柯文哲提台灣中國建熱線
【飛彈衛星分不清】侯友宜斥恐嚇民眾、賴清德稱「知的權利」、柯文哲提台灣中國建熱線
2024/01/09 18:26
被爆有私生子？賴清德：驗 DNA賞百萬
被爆有私生子？賴清德：驗 DNA賞百萬
2024/01/09 17:20
【藍白合「示範區」】台中市長盧秀燕: 侯康配若當選不接閣揆　盼與在野合作
【藍白合「示範區」】台中市長盧秀燕: 侯康配若當選不接閣揆　盼與在野合作
2024/01/09 11:43
台灣有《在路上》中國有《永遠在路上》 交棒VS集權 殊途不同歸
台灣有《在路上》中國有《永遠在路上》 交棒VS集權 殊途不同歸
2024/01/08 19:46

更新時間 : 2024-01-11 13:41 GMT+08:00

最受歡迎

國防部２度道歉！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」
國防部２度道歉！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
【更新】台灣清華大學宣布籌設高雄分部　培育半導體、AI人才
【更新】台灣清華大學宣布籌設高雄分部　培育半導體、AI人才
【更新】全球最大消費性電子展在美登場•台灣96團隊參展　經濟部率14家新創前進CES
【更新】全球最大消費性電子展在美登場•台灣96團隊參展　經濟部率14家新創前進CES
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
台灣有《在路上》中國有《永遠在路上》 交棒VS集權 殊途不同歸
台灣有《在路上》中國有《永遠在路上》 交棒VS集權 殊途不同歸