侯友宜國際記者會：與馬英九想法不同、任內不觸及統一問題、不接受一國兩制

2024總統大選倒數兩天，國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今（11）日召開國際記者會，關於兩岸問題，侯友宜表示自己與前總統馬英九不同，強調任內不會觸及統一問題，強調自己站在台灣主流民意，兩岸關係就是維持現狀。

馬英九日前接受德國之聲專訪，提及靠軍事防禦嚇阻中國非常困難，須以和平方式對話。被問及是否信任習近平，馬表態就兩岸關係而言，必須相信習近平，並強調拒絕一國兩制，自己主張的九二共識為一中各表。然而相信習的觀點引發爭議，兩岸關係也成為本次國際記者會焦點，共有30個國家、173位外國媒體記者到現場參加。

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侯友宜致詞：「捍衛國家安全、保障國民人權」是總統最重要的責任

侯友宜致詞時表示，「捍衛國家安全、保障國民人權」是總統最重要的責任，也是兩岸及外交政策追求的目標。因此面對強大的對手既要有充足的武力，又要能勇敢談判，才能化解衝突，這是他做警察30多年用生命對抗歹徒的經驗，他也會用同樣的承擔，保護得來不易的民主自由，確保台灣未來由2350萬台灣人民決定，我們要「當自己的主人、做世界的朋友」，發揮中華民國立國113年的堅韌力量，共同走出台灣人自己的路。

侯友宜說，當前台灣面臨的最大挑戰之一，是不斷升高的台海軍事緊張。要如何降低緊張，他提出「3D戰略」，在「3D戰略」中，他特別重視嚇阻（deterrence），用足夠的國防實力，讓犯台的對手付出慘重代價。他也提出「發布國家安全戰略」、「百億加薪提升士氣」、和「強化訓練」三項作法，再次擦亮中華民國國軍的招牌。其次是對話（dialogue），主張要重啟政府間對話，避免意外，防止衝突。並透過民間交流，逐步恢復事務性交流，累積雙方善意，做到降低台海戰爭風險（de-escalation），實現台海穩定及和平。

侯友宜指出，如果未來兩岸恢復事務性協商中，他會優先談保障台灣民眾人身安全與自由。台灣民眾非常關心在大陸的人身自由，未來兩岸恢復事務性協商，他會提出三項主張，包括運用兩岸兩會聯繫機制，杜絕台灣民眾被無理盤問、留置與騷擾，落實台灣民眾人身自由受限案件24小時通報，以及行政拘留案件納入兩岸司法互助協議。

侯友宜表示，穩定的兩岸關係有助於台灣拓展國際空間，他上任後會以印太地區作為外交重心，他會設立印太願景辦公室，定期發布印太願景報告，和區域成員一起追求自由開放的印太願景。

記者提問 兩岸關係成焦點

紐約時報記者提問，如何評價中國國家主席習近平，若獲邀侯是否會前往北京，將探討什麼議題？侯友宜回應指出，現階段與馬英九總統任內情況不太一樣，時空環境大幅改變，美中關係也不同。民進黨近幾年升高兩岸軍事風險，是不爭的事實。自己對中國的意圖，從未存在不切實際的想法，會務實、穩健地看待。

侯友宜強調，馬先前提出很多主張，部分主張與意見「他和我是不一樣的」，「在我任內不會觸及統一問題」，並重申台灣要有所準備、走出自己的中間路線，中間路線自己的實力是最重要。「自己有攻堅部隊才能對話交流。兩岸領導人要會面，也要台灣社會共識，對台灣才有幫忙。」

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侯友宜表示，無論習近平是什麼狀況，我們會做好「萬全的準備」，「不恃敵之不來，是有以待之」就是他的態度。

金融時報提及，侯多次稱本次選舉「和平與戰爭」的選擇，意味著戰爭與否決定性因素在台灣，台海目前的最大責任在誰身上？對於對台海戰爭風險與責任，侯友宜譴責中共軍事挑釁，但也直指「一個巴掌拍不響」，民進黨政府執政八年也沒面對該問題。做好兩岸交流、緩和關係。兩岸關係不斷減退，疫情間無往來，互相嚴重仇視，未來的總統都要想辦法改變，讓兩岸交流增進理解。

華爾街日報記者提問，北國民黨若不接受北京主張的一國兩制基本方針，兩岸還有什麼基礎溝通？對此侯友宜表示，自己和趙少康都不是傳統典型的國民黨，他回到國民黨時間不長、趙少康對國民黨政治批判也相當不客氣，「時空環境不一樣，我們對中共的意圖沒有不切實際的想法」，不管中共怎麼想，自己站在台灣主流民意，兩岸關係就是維持現狀，就要有具體方式。

針對九二共識，侯友宜表示，他會依據中華民國憲法，主權互不承認、治權互不否認，台灣的未來由2300萬人決定。他強調，國防軍備讓對方不敢輕易發動戰爭，絕對是優先選項，才以平等、尊嚴、友善對話，讓兩者之間互相在交流過程中，彼此尊重地往前走，並以兩岸人民福祉為最大優先。他期待的是政治考量放在最後，創造兩岸在教育、文化、經濟、貿易合作。