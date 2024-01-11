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全球疫情未了！世衛：COVID-19仍具威脅性 去年12月近1萬人染疫身亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/11 10:44
2023年12月15日，世衛秘書長譚德塞出席日內瓦聯合國記者協會（ACANU）的簡報會。（圖／路透社）

2023年12月15日，世衛秘書長譚德塞出席日內瓦聯合國記者協會（ACANU）的簡報會。（圖／路透社）

世界衛生組織（WHO）於1/10（週三）警告，新冠病毒仍具有相當威脅性，去（2023）年12月全球有將近1萬人死於COVID-19的通報病例，可能與年底頻繁的耶誕節假期聚會有關。

PBS（公共廣播電視公司）報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，根據將近50個國家的分享資訊（以美洲和歐洲居多），去年12月死於新冠肺炎的病例數近1萬人，與去年11月相比，12月的住院人數增42%、重症住院人數增62%。

譚德塞於WHO日內瓦總部對記者表示，儘管全球死亡總數遠低於疫情高峰期，COVID-19也不再是全球衛生緊急事件，但死於這種可預防的疾病是不可接受的。

他提醒，近來全球COVID-19疫情升溫中，病毒也不斷變異中，呼籲各國政府應持續積極監測，並提供民眾充足的醫療和疫苗資源。

JN.1是Omicron變種病毒BA.2.86變異株的第2代亞分支，是目前全球通報病例中最普遍的變異株，不過藉由施打XBB新冠疫苗仍具有一定保護力。

此外，WHO嚴重特殊傳染性肺炎應對小組技術負責人Maria Van Kerkhove提到，全球已進入呼吸道疾病的流行期，包含新冠病毒、流感、鼻病毒和肺炎的病例都有所增加，這情況預計將持續到1月份左右。而正值夏季的南半球呼吸道疾病病例數也持續增加中。

Maria Van Kerkhove說，雖然人們在冬季常常會有咳嗽、流鼻涕、發燒和倦怠等呼吸道疾病的症狀，這都不是什麼新鮮事，但在今年我們發現有一特殊情況，同一時間存在著許多不同病原體。

Maria Van Kerkhove說，施打疫苗可能無法完全避免感染疾病，但能大大降低感染後住院和死亡的風險，因此建議民眾盡快接種疫苗，並做好日常防疫措施，例如戴口罩、確保室內通風良好等。
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更新時間 : 2024-01-11 13:40 GMT+08:00

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