全球疫情未了！世衛：COVID-19仍具威脅性 去年12月近1萬人染疫身亡

世界衛生組織(WHO)於1/10(週三)警告,新冠病毒仍具有相當威脅性,去(2023)年12月全球有將近1萬人死於COVID-19的通報病例,可能與年底頻繁的耶誕節假期聚會有關。

PBS(公共廣播電視公司)報導,世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示,根據將近50個國家的分享資訊(以美洲和歐洲居多),去年12月死於新冠肺炎的病例數近1萬人,與去年11月相比,12月的住院人數增42%、重症住院人數增62%。

譚德塞於WHO日內瓦總部對記者表示,儘管全球死亡總數遠低於疫情高峰期,COVID-19也不再是全球衛生緊急事件,但死於這種可預防的疾病是不可接受的。

他提醒,近來全球COVID-19疫情升溫中,病毒也不斷變異中,呼籲各國政府應持續積極監測,並提供民眾充足的醫療和疫苗資源。

JN.1是Omicron變種病毒BA.2.86變異株的第2代亞分支,是目前全球通報病例中最普遍的變異株,不過藉由施打XBB新冠疫苗仍具有一定保護力。

