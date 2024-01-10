2024總統大選氣候政見總評 台灣氣候行動網絡：停止錯假資訊、加速產業轉型

針對三黨總統候選人的氣候能源政見，台灣氣候行動網絡（Taiwan Climate Action Network，TCAN）進行了彙整分析，同時呼籲無論是誰當選，都應加強提出減碳具體策略及產業轉型藍圖。

根據 TCAN，民眾黨柯文哲、吳欣盈雖強調淨零排放目標的重要性，但其所謂「核能 3 倍為 COP28 共識」是錯誤資訊，無助淨零政策。民眾黨智庫雖提出 2030 年減量 40% 目標，但針對排放量占比過半的工業部門，並未提出具體的政策工具，對於能源效率相關政策規劃，亦過於簡略。

在電力結構上，若要將減量目標提升至40%，2030年再生能源占比需提升至40%，燃煤占比需降至10%以下，方能達成。其目前所提出的電力結構主張，就算將「天然氣混氫發電提高至 60% 比例」納入考量（且此高比例混燒需至 2030 年後方能商業化），仍無法符合 2030 年減量 40% 的需求。

民進黨賴清德、蕭美琴常提出「多元綠能發展」、「深度節能」、「產業數位轉型」等構想，符合國際淨零方向，但在最重要的「2030減碳目標」、「碳定價」、「公民參與」、「公正轉型」等相關氣候目標與政策上，仍未提出進一步積極措施。

TCAN 認為，賴若能提出更積極的政策工具，來引導高碳排產業加速低碳製程的導入與研發投資，將能提升 2030 減碳目標。可惜的是，賴僅在既有的產業轉型政見上再提出「加緊科研腳步」、「訂定各產業別的轉型行動指引」，不僅難以強化 2030 減碳目標，亦難以推動高碳排產業的低碳轉型。

在「再生能源發展機制」上，賴雖提到會將光電納入國土計畫法的框架，但對既有爭議仍未提出因應之道，亦無法回應民間團體強調的「訂定屋頂光電優先加速計畫」、「離岸風電遴選應納入環境與社會面向」等訴求。

國民黨侯友宜、趙少康在「電力結構」上有提出較明確的無煤時程，符合國際趨勢，且提出的 2030 減碳目標 30% 較現行政策 24±1% 積極。然而其減碳方式之一為核電延役，並未考量到既有核電廠皆已進入除役或超過延役申請期限，且核廢問題仍無法解決，在法規與技術可行性上無法實踐。

TCAN 表示，國民黨應務實面對達成淨零需加速提升風電與光電的比例，並停止傳播關於綠能的錯假資訊，如「光電造成光害」、「光電會帶來熱島效應」等延宕淨零轉型的行為。在「公正轉型」的政策中，國民黨提出以碳費作為「社會氣候基金」來源，用以補貼低收入戶並輔助勞工轉型，符合民間團體對碳費用於公正轉型之倡議方向，但在碳費、碳稅等碳定價政策的部分，缺少了中、長期的具體規劃。在「公民參與」方面，僅提到了推廣節能減碳、智慧用電、推動永續教育等等政見，並無提出實際的公民參與、社會溝通機制，淪為政令宣導。

在淨零轉型推動上，台灣氣候行動網絡提出下列四點呼籲：

一、樂見提升 2030 減碳目標，但須研提具體路徑：三位候選人均承諾 2050 淨零排放，亦提出 2030 減碳目標。民眾黨與國民黨候選人，雖提出較為積極的 2030 減量目標，但缺乏完整能源效率政策規劃，且其電力結構並不符合減量承諾。TCAN 呼籲，除了將減碳目標提升至 40% 以外，亦須提出以科學為基礎的評估方法，提出明確具有短、中、長期里程碑的淨零排放路徑圖 。

二、肯認碳定價重要性，但須共同突破現行碳費瓶頸：三組候選人均肯定碳定價的重要性，其中有兩組候選人更對於碳稅表達正面態度。惟目前碳費制度規劃已見工商團體遊說，要求免徵額、低費率、放寬優惠費率標準、延緩徵收等。故重視碳定價的三黨候選人，不應無視當前碳費推動瓶頸，須共同維護碳定價制度的健全性。

三、面對產業轉型挑戰，補足遺落的關鍵戰略：民進黨與民眾黨候選人均強調綠色金融的重要性，卻忽略此制度最重要的功能，是要促使高排碳產業採取氣候行動。環顧三位候選人的氣候政見，產業轉型是現行最不足的面向，應積極協調整合各部會，具體說明六大產業（石化、鋼鐵、電子、水泥、紡織、造紙）的階段性減碳目標、轉型路徑，並強化「低碳公共工程採購 」、「碳差價合約 」等積極的政策工具。

四、阻絕綠能假訊息散播，共同提升再生能源社會接受度： 三位候選人均承諾要將 2030 年再生能源占比提升至 27% 至 30%，未來應責成各部會提出有納入再生能源輔助的部門發展計畫，確保「綠能開發顧及在地的多元價值」。例如：督促農業部提出農業發展計畫，明定再生能源的輔助角色，並由經濟部協助農業部推動，以落實「農業為本、綠能加值」的願景，提升整體區域的農業永續與農民生活的福祉。

「總統氣候政見放大鏡」網站以七大政見指標來檢視未來總統的氣候政見，包括「2030 減碳目標」、「碳定價」、「2030 電力結構」、 「再生能源 」、「產業轉型」、「公民參與」、「公正轉型」 。