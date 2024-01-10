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過年大掃除藥物斷捨離須知！藥水勿倒馬桶汙染河流

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/10 19:08
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農曆新年將近，家中藥品也該進行大掃除（圖／pixabay_農曆新年將近，家中藥品也該進行大掃除（圖／pixabay_KokiHanada

農曆新年即將來臨，家家戶戶開始進行大掃除，家中存放已久的藥品也該趁此進行斷捨離，衛服部提醒民眾應丟藥品及丟棄方式，藥師也提醒民眾不可將廢棄藥水倒馬桶，造成環境汙染。

衛生福利部食品藥物管理署今（10）日舉行「藥品正確儲存及丟棄小撇步」衛教記者會，食藥署副署長陳惠芳指出3項應丟藥品。

一是治療療程已結束卻未服用完畢的藥品；二是已過期、變質的指示藥品；三是開封超過半年的瓶裝口服藥品或外用藥膏、開封超過1個月的眼藥水（膏）或藥水、或是無法確認何時開封的藥品。

若有欲丟棄的藥品，特殊藥品如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品，需要拿回醫院回收，其餘膠囊及錠劑等則可以直接丟進垃圾袋。

至於廢棄藥水處理，須謹記「放、倒、丟」3步驟，將吸水物質如砂土、咖啡渣、貓砂、茶葉、報紙等，「放」進夾鏈袋或塑膠袋中，接著把藥水「倒」入後確實密封後，「丟」進垃圾袋。

中華民國藥師公會全國聯合會常務監事李懿軒表示，很多人習慣把藥水倒馬桶，但根據歐洲地球科學聯盟（European Geoscience Union）研究，世界上幾乎每條河流都有藥物污染的情況。

而在台灣，污染來源最多的是荷爾蒙藥物、抗生素跟心律不整、降血壓的藥物，大量雌激素導致生物變種或死亡，大環境還會產生具抗藥性的細菌。

至於藥物保存方式，李懿軒表示，應按照指示存放、標示開封時間、保留藥袋、藥品包裝等以便辨別藥品。
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更新時間 : 2024-01-10 22:10 GMT+08:00

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