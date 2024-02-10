【走春抽塔羅】年後是轉職的好時機嗎？

新年新氣象，除舊佈新的同時，年後轉職潮也在醞釀。根據yes123、104人力銀行等求職網站數據，龍年出現「百萬缺工潮」，大量企業開缺，平均開薪亦達歷年新高。

許多人當前工作或許面臨停滯，不論是追求待遇與升遷，積極達成目標成就，以及規劃職涯轉型，年後正是時機。心意已決或是仍在猶豫不定的你，何妨抽張塔羅牌，也許對轉換跑道或當前工作的展望，能有意想之外的啟發！

相關閱讀：【新年就要抽塔羅】我2024年上半年戀愛運勢好嗎？

下列自左到右，分別為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四張指示牌，請從其中選出任意一張，答案就在下文。



（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

Ａ 影響：寶劍四、聖杯五、權杖國王



（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

想轉職者

意味著你可能已經求職一段時間但結果並不理想，感到停滯甚至萌生放棄的念頭。也許你並沒有在正確的求職方向上，建議坦然面對先前的挫敗並總結經驗，找回自己熱情之所在。可以拿出紙筆以SWOT分析盤點所長、在求職網站進行能力分析都有助於你釐清。請忠於內心，認清求職目標，就會找到真正適合的工作，在對的領域發揮優勢與影響力，別放棄。

轉職意願不高者

也許仍因過往工作中的不完美或錯誤耿耿於懷，過度自我檢討以致陷入停滯。你是否忘記自己在這份工作上的天分？請放下過往的失敗，你是具備能力所以來到這份工作並為之奮鬥努力。請調適心態，提升自信找回自我認同，如果有需要，也可尋求專業心理人士的協助。拿回工作狀態與能力，就能繼續在原有的工作上發揮影響力。

待業者

若想年後找到工作，是時候動真格了。你的能力很好，然而持續待業的狀態以及周遭影響，可能使得你失去自信，但那不是實情。你需要好好準備自己，現在就開始投履歷、積極爭取面試，只要你下定決心求職，有很大機會可以快速找到工作，付諸行動就會有收穫。

相關閱讀：【年後轉職】 資訊軟體、餐飲旅遊求職夯 綠領、AI成新興強產業

B 好奇心：命運之輪、權杖九、權杖騎士



（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

想轉職者

年後轉職機會多，有可能嘗試跨領域的工作，有興趣的工作基本上都會出現，並能得到面試機會。若你有意嘗試的求職方向不只一個，建議可以好好做功課，了解後鎖定領域與職位，請不要三心二意或猶豫不決，注意求職禮儀，在面試前、收到錄取通知後拿定主意，一往直前。

轉職意願不高者

若仍想在現在的工作上奮鬥，今年有職務變動或部門調動的可能，工作內容將有大幅度的調整，多元化或嶄新的任務具有挑戰性，工作量也隨之增加。新變動可能讓你感到辛苦，戰戰兢兢應對不熟悉的項目，但還在你可以承受的範圍。如果新的一年在工作上有想要達成的目標或推動計畫，也能夠達成。

待業者

你的職涯興趣相對多元，對下份工作持好奇心與開放的態度，有可能嘗試跨領域工作。建議根據過往工作經歷、特長與現有的能力，去蕪存菁找到求職方向，可以針對理想工作充實自己的能力。面試機會雖，但聚焦特定領域、火力全開是求職成功地關鍵。

相關閱讀：連假英文練起來！英語學習YouTube頻道好評清單 美國務院推Podcast節目

C 創造：錢幣八、星星、聖杯七



（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

想轉職者

你有機會找到更好的工作並取得更優越的薪資。漂亮的履歷就是你的敲門磚，可以多蒐集資料、向前輩取經、製作作品集展現實力，多參考範例提升排版與內容，只要你保持真誠盡力準備，必能脫穎而出，順利轉職。

轉職意願不高者

你的工作能力很好，現有的工作只要持續做好份內之事，老闆、主管看在眼裡，蠻有機會主動替你加薪、升遷。新的一年若想要在工作上有突破、展現更多創造性，可以將自己的想法、方案寫作成企劃，主動向老闆提案，會獲得鼓勵與支持，可以大展身手獲得好成果。

待業者

不論是自願或非自願待業的朋友，你認真的準備履歷與面試，以具體行動展現出求職的決心，可能需要準備好說詞，向面試官說明待業已久的原因。你的下份工作自由度與彈性較高，比較不會是傳產或公務員環境，偏向新興產業，也有可能是外商。

D 變化：寶劍侍衛、權杖四、權杖五



（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

想轉職者

轉職時機已到，新工作更大機會是在原有的、熟悉的領域，可以更上一層樓。而不是跨領域。你就是自己的貴人，對工作的靈敏度與直覺，以及深耕累積的實力，讓你在挑工作、面試都無往不利。你會遇到很好的公司以及團隊夥伴，新工作比較不會是單打獨鬥型。

轉職意願不高者

你在現有工作上可以提出不同的規劃，會得到更多的進步以及聽到不同的建議。然而轉職是早晚的事，你或許當下還在猶豫，或著心儀的職缺年後尚未出現，然而快則兩三個月，慢則半年，你就會實際展開求職行動。建議你在原本的領域中尋覓。

凱薩琳 Catherine

擁有社工經歷，取得家庭生活教育師資格，從事青少年與家庭工作逾10年。近5年專注於心理學相關研究工作，針對兒童與家庭專業進修，並於2017年至英國倫敦國王學院進修家族治療領域。深耕占卜與神祕學領域，將助人工作經歷進一步運用於塔羅牌、神諭卡解析，並持續進修光的課程、臼井靈氣以及SRT(靈魂回應療癒)，目前經營凱薩琳心聆部屋粉絲專頁與Instagram，盼藉由牌卡讓大家看見自身內在力量、發現問題核心與解方，並以更多元開放的視角擁抱議題。