【台灣大選】馬英九受外媒專訪稱「你必須相信習近平」 侯友宜：從沒存在不切實際想法

前總統馬英九日前接受外媒英語專訪,面對記者問及中國的武嚇時,馬英九稱「就兩岸關係而言,你必須相信習近平」,這番論調引來媒體關注,國民黨總統參選人侯友宜在今(10)日跑競選行程時回應記者提問說,「馬英九這番想法,跟他有些不同」,他對中國「從來沒有存在不切實際的想法」。

前總統馬英九日前接受德國之聲專訪,表示緩和兩岸緊張須用和平方式對話。德國之聲記者問到,是中國派軍艦接近台灣、派戰機飛越中線,現在用氣球飛越,出現這些挑釁性軍事行動後為何還要把當前兩岸緊張局勢責任歸咎民進黨和賴副總統。

馬英九回應,他任內兩岸簽署23個協議、兩岸人員往來超過500萬次、2015年馬習會,「我擔任總統時,雙邊關係相對和平。我們肯定跟大陸存在一些問題,但從未達到軍事行動程度。但民進黨就不一樣,因為他們都有台獨信念,這對中國大陸來說是最大禁忌」。

對方問馬英九台灣的軍事預算在GDP占比是否足夠、為何不主張加強軍事嚇阻時,馬英九直言無論台灣如何自衛都永遠無法抵禦與中國對戰,「中國太強大」,台灣「永遠無法獲勝」,開戰「對我們民眾來說是非常危險的」,不斷強調和平對話才是唯一解方。

對於德國之聲認為九二共識在台灣越來越不受歡迎、特別是在年輕人,馬英九認為這與一般人都誤解九二共識有關,強調在他擔任總統期間,九二共識是兩岸間非常重要的政治基礎,也是兩岸關係沒走向緊張之所在,擴大和平接觸。

德國之聲問及「你認為習近平是像拜登說的獨裁者嗎」,馬英九笑笑回應,「這取決於你怎麼定義,不過(對方領袖是否獨裁者)這詞在兩岸關係當中並不重要,重要的是你如何和平應對,而毋須用到武力。」

記者追問「所以您認為您可以相信習近平?」時,馬英九回答「就兩岸關係而言,必須相信他(well, as far as cross-strait relations, you have to)。」馬也說不認為習近平在持續推進兩岸統一,說習近平明白這不是一蹴可及,需要許多年的時間,而且必須得到多數人民的同意。

對於馬英九的訪談內容,國民黨總統候選人侯友宜今天在高雄掃街行程當中受訪時表示,馬英九這番想法,跟他有些不同,他從以前到現在,都是主張3D戰略,包括嚇阻、加強國防軍備、提升自我防衛能力,以及對話與交流,尤其他對中國的意圖,「從來沒有存在不切實際的想法」。

侯友宜說,他在兩岸關係上,一定堅守台灣的民主、自由制度,反對一國兩制,更重要是要保有台灣人民的生活方式,不會因為中國單方面有任何想法,就有不切實際的想法。