默默來到不惑之年？BBC分析金正恩從未公開生日的原因

北韓領導人金正恩生日一直以來皆是個謎，據推測應是在1984年1月8日，若推測無誤，金正恩已在日前迎來40歲生日，英國廣播公司BBC就北韓當局不公開金正恩生日及年齡的原因進行了報導。

BBC報導，2020年1月，時任美國總統川普發送生日祝賀訊息；2014年1月，美國NBA選手出身的羅德曼（Dennis Rodman）對金正恩唱生日快樂歌，因此外界推測1月8日為金正恩的生日。

金正恩低調過生日的作風與父親金正日，以及祖父金日成形成強烈對比。

金正日與金日成不僅將自己的生日定為節日，在執政時期也會舉辦大型全國慶祝活動，分別為2月16日的光明星節，以及4月15日的太陽節，北韓至今仍會紀念這些節日，但金正日上任至今不僅從未有慶生活動，就連官方媒體也不曾提及。

今年1月7日時，北韓中央電視台與中央通訊社等媒體，僅報導金正日與女兒金主愛一起參觀養雞場的消息，也未提及金正恩的生日。

專門研究北韓事務的網站One Korea Center負責人郭吉燮（音譯）認為，金正恩生日保持低調的可能原因有很多，尤其他的親生母親高英姬出生地為日本。

北韓社會至今仍普遍不信任日本。1910年至1945年，日本曾殖民統治朝鮮半島，這樣的關係可能會有損金正恩一直以來強調的「白頭山血統」，高調宣傳生日可能會引起不必要的問題。

不過，郭吉燮也提出其他可能的原因，包含他可能認為把祖先和家人當作偶像就已足夠，或是希望能提升自己身為領導人謙虛的形象。

另外也有人認為他的年齡為問題之一。有專家表示，北韓年長的執政官員認為作為領導人的他仍太年輕，可能也是他未公開生日的原因之一。