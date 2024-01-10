自費疫苗夯 羅一鈞：RSV疫苗已遞交藥證申請 可望今年推出

台灣疫苗推動協會今（10）日公布2023年度最具影響力疫苗十大議題，以流感疫苗最受關注，十大議題中就占據四個名次，疾管署副署長羅一鈞除了談到今年公費疫苗是否擴大補助以外，還提及呼吸道融合病毒（RSV）疫苗藥廠已向食藥署遞交藥證申請，可望於今年投入自費市場。

羅一鈞表示，國內疫苗在去年有兩大重要里程碑，除了去年開放公費肺炎鏈球菌疫苗給65歲以上長者接種，以及日前開放55至64歲原住民免費接種；防治猴痘方面，在政策和民間團體推動下，於上半年公費提供給高風險族群接種，有效將疫情控制住，我國目前已連續7週零確診，雖然距離WHO標準須連續3個月零確診才算根除猴痘，但我國已達到一半，朝消除猴痘的目標邁進。

另外，在新冠疫苗的接種推動方面，去年上半年推出「疫苗+1」搭配解封降級，希望大家接種BA.5疫苗；下半年又有XBB莫德納和Novavax XBB疫苗，但也發現大家施打疫苗意願降低。

羅一鈞提醒，近來新冠疫情回升，國際研究也發現，新冠變異株轉變的過程中，可能成為季節性流行病，就像每年要打流感疫苗一樣，因此將來打疫苗可能成為常態。

談及新的自費疫苗方面，羅一鈞說，去年增加兩家國產腸病毒疫苗，已於6、7月陸續於診所、醫院提供施打；最近還有呼吸道融合病毒（RSV）疫苗藥廠已向食藥署遞交藥證申請，可望今年投入自費市場。

市面有越來越多疫苗，可以涵蓋的疾病也越來越廣，羅一鈞說，公費疫苗擴大補助部分，疾管署會持續努力，如公費輪狀疫苗、水痘追加劑或腸病毒疫苗等，會再做成本效益評估。