教育部藝術教育貢獻獎　新北5連霸　民安國小等5校獲績優學校獎

教育部日前公布第10屆藝術教育貢獻獎獲獎名單， 新北市榮獲8獎項，獲獎數連續5年居全國之冠，其中民安國小、 十分國小、淡水國中、溪崑國中及樹人家商榮獲績優學校獎，今( 10)日在市政會議獻獎，分享獲獎榮耀與喜悅。

民安國小在版畫教學推動逾40年，是臺灣版畫教學重要的基地。自 110年起設置「新北市美感跨域共學基地」，推動新北市藝術ST EAM課程、藝術雙語課程研發及美感教育頻道製播， 不只讓學生有多元學習的藝術課程，也推動新北市的美感教育。 校長王健旺表示，身為新北市國小藝術輔導團總召學校， 勠力為藝術教師增能，並提供多樣貌的資源， 希望由學校內部拓展至全市皆受惠，使藝術的影響力更廣泛且具體。

十分國小用孩子最熟悉的「天燈」文化為核心，開展出「藝術、 文化、永續」三大主軸課程及活動， 如帶領孩子實地走讀社區探究今昔產業變遷，了解在地文化， 並以肢體藝術創作天燈舞蹈，將天燈藝術與生活聯結。此外， 與社區長者進行「幼銀共學」，將天燈廢棄物變身再生紙， 跟長者一起創作「關懷祈福卡片」等作品。十分團隊深信只要「 為每個孩子點燃藝術心燈」，孩子就能自主探索學習， 實踐藝術的美。

溪崑國中透過空間活用，建構美感校園環境， 致力發展國樂團等藝術社團、落實藝術校本課程， 並舉辦古詩吟唱等藝文活動，致力培養學生一人一藝。此外，辦理「 溪崑視覺藝術展」長達十年，深植社區文化底蘊。8年級高子茜同學 表示，走進學校處處都感受到藝術的氛圍， 柱子上有老師蒼勁有力的字體，走廊展示著學生們創作的書畫作品， 感謝學校的用心，讓我們享受藝術之美。

淡水國中處在人文薈萃的淡水，校長王潔雯表示， 淡水地區充滿藝術能量， 孩子們得天獨厚在充滿歷史感與藝術氛圍的環境中學習成長。 學校努力透過教育的力量，讓3歲的幼兒園到83歲的補校學生， 進行跨世代的美學陶冶，讓藝術涵養成為陪伴孩子一生的寶貴禮物。 7年級廖承恩同學表示，參加學校的古蹟導覽社覺得非常有趣， 提升不少學習動力，更認識學校附近的古蹟之美， 希望能讓更多人知道淡水的美好。

而樹人家商推動藝術跨域課程，結合語文、新興科技、特教、 藝術等領域，以創客的發想實作，從設計思考去解決問題；此外， 也積極參與新北市藝術滿城香等舞台劇設計演出、藝術營隊之推動， 讓學生展現才能。校長利政南表示，未來將持續推動跨域、專業、 扎根、創意、國際化的藝術教育推廣， 讓孩子強化美感素養及競爭力。

教育局表示，新北市獲教育部藝術教育貢獻獎獲獎數已連續5年居 全國之冠，感謝各校長期深耕藝術教育，將持續結合公私資源推動各 項藝術計畫，建構美感校園。

溪崑國中-溪城之星-才藝競賽。（圖／新北市教育局）

民安國小創意美勞比賽作品及參賽學生合影。（圖／新北市教育局）

樹人家商影劇科承辦新北市藝術滿城香活動。（圖／新北市教育局）

十分國小天燈舞迎賓。（圖／新北市教育局）