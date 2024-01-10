教育部藝術教育貢獻獎　新北5連霸　民安國小等5校獲績優學校獎

教育部日前公布第10屆藝術教育貢獻獎獲獎名單，新北市榮獲8獎項，獲獎數連續5年居全國之冠，其中民安國小、十分國小、淡水國中、溪崑國中及樹人家商榮獲績優學校獎，今(10)日在市政會議獻獎，分享獲獎榮耀與喜悅。
民安國小在版畫教學推動逾40年，是臺灣版畫教學重要的基地。自110年起設置「新北市美感跨域共學基地」，推動新北市藝術STEAM課程、藝術雙語課程研發及美感教育頻道製播，不只讓學生有多元學習的藝術課程，也推動新北市的美感教育。校長王健旺表示，身為新北市國小藝術輔導團總召學校，勠力為藝術教師增能，並提供多樣貌的資源，希望由學校內部拓展至全市皆受惠，使藝術的影響力更廣泛且具體。
十分國小用孩子最熟悉的「天燈」文化為核心，開展出「藝術、文化、永續」三大主軸課程及活動，如帶領孩子實地走讀社區探究今昔產業變遷，了解在地文化，並以肢體藝術創作天燈舞蹈，將天燈藝術與生活聯結。此外，與社區長者進行「幼銀共學」，將天燈廢棄物變身再生紙，跟長者一起創作「關懷祈福卡片」等作品。十分團隊深信只要「為每個孩子點燃藝術心燈」，孩子就能自主探索學習，實踐藝術的美。
溪崑國中透過空間活用，建構美感校園環境，致力發展國樂團等藝術社團、落實藝術校本課程，並舉辦古詩吟唱等藝文活動，致力培養學生一人一藝。此外，辦理「溪崑視覺藝術展」長達十年，深植社區文化底蘊。8年級高子茜同學表示，走進學校處處都感受到藝術的氛圍，柱子上有老師蒼勁有力的字體，走廊展示著學生們創作的書畫作品，感謝學校的用心，讓我們享受藝術之美。
淡水國中處在人文薈萃的淡水，校長王潔雯表示，淡水地區充滿藝術能量，孩子們得天獨厚在充滿歷史感與藝術氛圍的環境中學習成長。學校努力透過教育的力量，讓3歲的幼兒園到83歲的補校學生，進行跨世代的美學陶冶，讓藝術涵養成為陪伴孩子一生的寶貴禮物。7年級廖承恩同學表示，參加學校的古蹟導覽社覺得非常有趣，提升不少學習動力，更認識學校附近的古蹟之美，希望能讓更多人知道淡水的美好。
而樹人家商推動藝術跨域課程，結合語文、新興科技、特教、藝術等領域，以創客的發想實作，從設計思考去解決問題；此外，也積極參與新北市藝術滿城香等舞台劇設計演出、藝術營隊之推動，讓學生展現才能。校長利政南表示，未來將持續推動跨域、專業、扎根、創意、國際化的藝術教育推廣，讓孩子強化美感素養及競爭力。
教育局表示，新北市獲教育部藝術教育貢獻獎獲獎數已連續5年居全國之冠，感謝各校長期深耕藝術教育，將持續結合公私資源推動各項藝術計畫，建構美感校園。
溪崑國中-溪城之星-才藝競賽。（圖／新北市教育局）
民安國小創意美勞比賽作品及參賽學生合影。（圖／新北市教育局）
樹人家商影劇科承辦新北市藝術滿城香活動。（圖／新北市教育局）
十分國小天燈舞迎賓。（圖／新北市教育局）