數位永續　雙軸轉型　臺灣證券交易所五大策略力拼國際市場

2023年臺股表現亮眼，寫下多項歷史佳績。加權股價指數漲幅26.8%，優於美國道瓊、S&P 500、英國FTSE、德國DAX及法國CAC等主要國際指數，帶動整體市值高達56.84兆元，十年來成長1.3倍，同時也吸引國內投資人參與熱度空前，創下有交易人數564萬歷史新高，而外資亦明顯回流，這股參與熱潮造就日均值達2,812億元歷史次高紀錄，不僅促使證券商獲利提升，也為國庫挹注豐厚稅收。此外，發行面表現亦不遑多讓，IPO發行也極具吸引力，全年送件計42家，創近十年新高，IPO籌資金額337.6億元，締造歷史新紀錄，全體上市公司發放1.9兆元歷史次高的現金股利，股民荷包喜豐收，同時臺灣在亞洲公司治理評鑑最新排名居第3，更為歷年最佳成績。

2023年表現歸功於主管機關政策指導及國家產業政策引領，上市公司表現穩健，此外，亦有賴於透過線上實體多元媒體曝光及時佈達臺灣政策推展，推廣臺灣發展優勢及多面向深根教育，促進臺灣資本市場在創新、永續、數位與國際等四大面向發展基礎。步入2024年，證交所將推動數位x永續的雙軸轉型，以五大策略厚實臺灣資本市場的國際競爭力，說明如下：

策略一、壯大資本市場 提升市場價值

證交所2023年透過與國際投資人直接對話，更深刻體認到「市值及流動性」規模對於其投資決策的重要性，而國際投資人除聚焦在臺灣市場在半導體優勢外，同時關注新興產業的發展，以創造更多成長機會。為了提升國際資金廣度及黏著度，證交所短期將以提升已上市公司市值為目標，透過強化投資人關係(IR)，增進不同規模上市公司的曝光，如鼓勵市值100億元以上公司增加法說會頻率，並邀請專家分析產業鏈垂直整合資訊等，藉由以大帶小，凸顯中小型企業價值。同時，證交所也將增加與國際券商、保管銀行的合作，透過海外引資活動、會談及在臺舉辦大型國際投資論壇等方式，提升臺灣資本市場及上市公司的國際能見度。

中長期則以延續產業競爭優勢與活絡臺股量能兩面向著手。首先，將持續攜手國發會、數發部、經濟部、文化部等公部門單位及新創、數位等產業協會，借力新創國家隊，結合創新板及一般板的力量，分進合擊，共同推動數位、綠能、生技三大新經濟產業聚落，奠定新經濟產業發展基石，並期望藉由吸引國際級企業回臺上市，鼓舞更多新創循相同模式登板。在資金面，一方面引導創投公會、創投基金資金活水挹注，另一方面則力圖活絡臺股量能，包括爭取當沖降稅延長，提升IPO籌資效率及建置IPO資訊揭露專區，提供一站式便利查詢管道。

策略二、鏈結利害關係人，落實永續再造

臺灣資本市場素來以優異公司治理表現持續吸引外資長期投資，2023年在推動ESG生態系上奠定基礎，藉由打造Investment InfoHub及ESG InfoHub雙重引擎提升投資及永續資訊之可取得性及豐富性，積極與國際對話並獲肯定。2024年除賡續與美國、亞洲等市場保持緊密連結，更將引資步伐邁向歐洲，及開拓中東潛在投資者，透過展現臺灣資本市場在永續發展與提供長期穩定報酬優勢，爭取更多資金進駐。

證交所將結合子公司碳交所、指數公司之力，發揮集團綜效，為臺灣資本市場再造永續，深化與各利害關係人間之鏈結，首先結合碳交所從引導企業落實減碳及增進永續揭露廣度及品質，厚實臺灣資本市場永續能量。在引導企業落實減碳方面，證交所攜手碳交所，與NGO組織、北中南標竿大學、驗證機構及數位平台業者等合作，舉辦各系列培訓課程，厚實資本市場永續人才之培育；同時協力主管機關輔導企業接軌國際永續揭露準則，編製實務範例及指引供企業參考；而碳交所亦將積極與國際交流，充實平台之國際碳權專案種類，並配合環境部進度，建置國內碳權交易平台，以完備服務功能及機制。

在增進永續資訊揭露廣度與品質方面，證交所規劃建置永續報告書數位平台，參考國際標準擴充ESG資料庫指標，協助資源較不充足的中小型上市公司產製永續報告書，達成2025年全體上市櫃公司出具永續報告書之目標；也將透過AI輔助審閱永續報告書與檢視ESG申報資訊，提升監理效能；證交所並將持續優化ESG InfoHub，增加裁罰資訊與拓展指標項目，提供更詳盡的ESG整合資訊；同時，更將推動ESG資料庫多元運用，透過大數據分析及加值應用，發展符合市場需求之ESG資訊，結合綠色金融力量，開發指數與金融商品，引導責任投資，落實機構投資人盡職治理守則。

證交所亦將合力臺灣指數公司(TIP)，由TIP發展ESG評鑑及建立ESG資料庫，累積ESG議合專業能力，並建置IR及議合支援平台，提供上市櫃公司與投資人議合之媒合及介接服務，協助中小企業精進投資人關係，拓展ESG更多層面服務功能。

策略三、落實普惠金融，增強投資人保護

鑒於近年投資人參與程度大幅提升，尤其20-30歲開戶人口已突破該年齡層5成，顯見年輕族群對國內資本市場參與度日益普及。2024年將透過推動多元化商品、降低投資人門檻，並鼓勵證券商提供金融創新服務，多管齊下，持續擴大市場參與。首先，在推動多元商品方面，近年臺灣ETF資產規模大幅成長，已位居亞洲前3名，為拓展現有優勢，將順應國際發展趨勢，研議主動式及多資產ETF。其次，配合政府政策，待REIT修法通過後，將持續向潛在業者進行宣導，並適時推動指數編製，積極引進長期資金，刺激市場成長。同時，證券商作為服務投資人的第一線，更需要持續創新服務，順應數位金融發展，新增電子支付帳戶得為客戶分戶帳出入金選項，以提高資金管理之便利性。

在增強投資人保護方面，證交所將致力增進監理效能，以增強投資人對市場之信任，就上市、券商監理及市場監視等面向，持續運用新興科技，如大數據分析及視覺化儀表板等工具，推動智能化、視覺化及自動化的分析，強化示警功能，並以風險為導向，進行選案及差異化管理，以增進監理精準度。另外就新管道、新對象、新內容，深化投資人教育及反詐騙宣導，因應數位發展與「聽經濟」興起，調整數位學習方式，提供更清晰易懂的內容，並利用線上學習課程及聲音媒體可隨選隨聽的優點，突破空間與時間限制，協助聽眾活用零碎時間，激發新生代自主學習，同時，拓展群眾觸及，增加電視台、電台及連鎖通路廣播等多元媒體傳播，深入民眾生活場景，讓投資人「聽」見證交所，並藉由投放廣告、舉辦徵文活動等方式進行數位推廣，另外，推出國高中投資理財分齡教案，讓教育向下扎根，並推出多語言影片宣導，擴大新住民宣導效果，結合專業財經主播或網紅合作，發展創新的教育內容提升學習興趣。

策略四、強化維運韌性，降低市場風險

提升整體市場資安防護韌性、降低市場營運風險，其攸關全體市場參與者權益，更是證交所應肩負的重責大任。首先，證交所本身而言，將提升機房防護，確保營運持續，強化關鍵基礎設施安全。同時，證交所將更新四合一網路系統，擴增頻寬，並更新交易系統撮合主機及網路交換器設備，提升系統穩定性及效能，以備妥業務拓展所需資源。

在證券商方面，引進資安總體檢，進行弱點掃描，協助證券商完成資安治理成熟度自評作業，同時因應生成式AI、Deepfake、雲端等議題，完備資安規範。另搭配落實證券商資安演練，並同步追蹤及輔導業務委外情形，持續提升證券商資安防禦及備援能量。在上市公司方面，則強化資安情資共享，提升通報應變能量，鼓勵公司加入TWCERT/CC。

策略五、雙軸轉型厚植證交所實力，打造永續、高效能服務

2023年證交所啟動第一階段數位轉型，導入KM知識管理平台強化經驗傳承、利用大數據儀表板視覺化分析，並優化官網UI/UX，為作業效率提升及服務優化奠定基礎。2024年步入第二階段，引進外部顧問擘劃數位轉型藍圖，力求以客戶為導向，推動數位轉型，更有效敏捷回應市場需求，因應大數據未來於更多領域廣泛運用，建立資料倉儲，同時，運用最新技術蒐集用戶體驗回饋，擴大優化UI/UX範圍，以更視覺化、直覺化網頁呈現供大眾查詢，其中，公開資訊觀測站MOPS及基本市況報導網站MIS已在進行中，並將延伸至網路資訊商店、Webpro、投資人知識網、宅在家學習網等。另結合臺灣指數公司及碳交所業務，掌握顧客需求，據以開發新商模，拓展資訊加值服務。

在永續轉型部分，證交所更將作為市場永續表率，延續2023年在101辦公處所全數使用綠電，2024年推動第一資訊中心綠電逾5成，並響應SDGs永續發展目標，自食衣住行等生活環節形塑同仁永續文化，並完成2023年溫室氣體碳盤查及確信，打造綠色永續證券交易所。

展望未來，證交所將以業務及客戶體驗為導向，加速數位及永續的雙軸轉型，持續深化既有業務的深度及廣度，同時拓展新商模及新亮點，帶動資本市場的創新及國際化，打造具有創造力、成長力、吸引力、執行力與競爭力的臺灣資本市場。