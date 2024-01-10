臺灣期貨交易所1月22日將推出客製化契約交易平台　首波掛牌客製化小型臺指期貨

臺灣期貨交易所（期交所）預計2024年1月22日推出全新客製化 契約交易平台，首波針對旗艦商品－小型臺指期貨， 提供到期日客製化服務， 期交所客製化契約同時具有靈活自訂規格彈性， 及集中市場交易便利性，使交易人得以擁有契約規格主導權， 有效應對市場波動並掌握重大事件交易及避險機會。

交易人可因應國內外重大經濟數據公布、重要公司法說會或財報發布 等特殊事件，委託期貨商向期交所申請掛牌指定到期日之客製化契約 ，到期日可為掛牌日起1年內之任一交易日， 但不得與小型臺指期貨同一天到期，以避免兩者契約規格完全相同。 經期交所審核通過後，即於次一營業日掛牌開始交易。

客製化契約提供豐富多元到期日選擇， 以客製化小型臺指期貨契約最長存續期間1年為例，即有200多個 不同到期日契約可選擇， 交易人可從中選擇不同到期日契約進行時間價差交易， 亦可與小型臺指期貨或臺指選擇權進行跨商品交易， 增加交易機會及策略交易組合。

除到期日不同外，客製化小型臺指期貨契約規格原則同小型臺指期貨 ，最小升降單位為指數1點，相當新臺幣50元， 每日漲跌幅為前一交易日每日結算價上下10%， 最後交易日及最後結算日為交易人指定到期日， 每日結算價與最後結算價計算方式同小型臺指期貨， 初期先提供日盤交易(8:45~13:45)， 未來將視市場需求評估推出夜盤交易。相關契約規格及介紹業公告於 期交所網站(www.taifex.com.tw)， 歡迎上網查詢。

期交所因應全球期貨市場未來成長及創新發展所需， 致力於提供符合市場需求商品，建置全新客製化契約交易平台， 使交易人得以彈性選擇到期日，提供更多交易機會， 並更及時且精確管理其風險，也期盼能擴大期貨業者實質服務範圍， 使期貨產業更為蓬勃發展。