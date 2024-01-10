台泥電芯品牌Molicel　攜手世界頂級純電賽車McMurtry Spéirling亮相CES大展

台泥今年首度進軍美國消費性電子大展CES，展出台泥儲能以防火滅火UHPC儲能櫃EnergyArk為核心的充儲一體架構，攤位上也出現搭載台泥旗下國際電芯品牌能元科技Molicel超高功率三元鋰電池、2022年在英國爬坡計時賽中蓋放多台世界知名超跑的冠軍電動賽車McMurtry Spéirling，展現即便是需要超高功率充電的車款，在台泥儲能開發的「EnergyArk充儲一體」架構下，可以不衝擊電網並兼顧安全，穩定供應充電。被稱為蝙蝠車的電動賽車McMurtry Spéirling首度於北美首次亮相，在此次CES展BMW、賓士、KIA等國際大車廠環繞下，依然是Vehicle Tech & Advanced Mobility展區中最吸睛的未來EV車種。此車也將在2025年推出量產版，搭載能元科技最新的次世代高效能三元鋰離子電池，更大幅提升電動賽車性能。

根據國際能源總署（IEA）《全球電動車展望報告》指出，2030年全球路上的運輸載具數量將達1.45億輛。在今年CES展中，許多廠商推出各式新穎的電動載具與充電樁，最高功率甚至可達720kW以上，但這也意謂未來國家電網可能會面臨沉重負荷，因為4台電動車充電瞬間功率近乎等於一棟大樓瞬間電力負載，就有來自歐洲地區的觀展人士抱怨，在自己的國家超充站電力饋線申請時間漫長。對此，台泥儲能開發以EnergyArk為主體形成的充儲一體架構，在CES展展現，即便是面對1000匹馬力的需要高功率充電電動賽車Spéirling，台泥儲能的DC-DC充儲一體充電站都可以做到不衝擊電網並兼顧安全，持續穩定供應充電，也協助解決城市用電吃緊問題，未來台泥儲能也將結合台泥歐洲子公司Atlante打造全球區域型微電網。

被稱為蝙蝠車的McMurtry Spéirling 1.4秒就可完成零百加速，2023年英國CarWow頻道找來地表加速最快的頂級電動車Rimac Nevera和McMurtry Spierling，與Red Bull RB8 Formula 1一級方程式賽車進行一系列原地起步與行進間再加速的比賽，一開始Red Bull RB8就被另外兩款電動超跑甩開，這讓McMurtry Spéirling輕鬆奪得冠軍。McMurtry Speirling 2025年將推出市售版，車名為Spéirling Pure，價格高達約新台幣3300萬元，全球限量100輛，車內搭載來自台泥企業團電池品牌Molicel最新的次世代高效能三元鋰離子電池，放電能力增加16%，充電時間從30分鐘縮短至12分鐘，且循環壽命倍增，因此還在試量產階段就受到許多頂尖國際車廠、歐美未來空中載具eVTOL品牌指定使用。McMurtry量產車及今年將參賽的超跑，都將會搭載Molicel的新電池。