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美國CES展亮相！台灣水泥防火滅火EnergyArk儲能櫃　通過國際最嚴格UL 9540安全測試

By 台灣英文新聞
2024/01/10 16:44
許多美國在地客戶向台泥儲能商務團隊反饋，台泥儲能展出的DC to DC充儲一體架構確實更能解決電力轉換上的損耗，使能源使用能更加有效，而且...

許多美國在地客戶向台泥儲能商務團隊反饋，台泥儲能展出的DC to DC充儲一體架構確實更能解決電力轉換上的損耗，使能源使用能更加有效，而且...

台泥企業團所屬台泥儲能，今年首度進軍美國拉斯維加斯，參加全球規模最大的CES國際消費性電子展。台泥儲能以獨家研發的防火滅火UHPC儲能櫃推出CES展中唯一的「充電儲能一體穩定電網架構」。台泥儲能也宣布EnergyArk已經通過國際最嚴格UL 9540儲能系統安全認證測試，並將攜手台泥歐洲子公司Atlante，於2024年第二季在義大利建造歐洲第一個結合EnergyArk儲能櫃的充電站。該公司旗下高端鋰電池公司能元科技，特別從英國空運使用Molicel超高功率三元鋰電池的純電動賽車McMurtry Spéirling參展。

過往台灣企業參加CES展多集中在電子產品與軟體類，隨著新能源議題興起，Vehicle Tech & Advanced Mobility展區更受關注，包括現代、KIA、BMW、賓士、VinFast等國際大車廠與瑞士ABB、美國EVgo、韓國Chaevi、大陸Star Charge等知名充電樁品牌都走向高功率充電趨勢，最高甚至可達720kW以上，但也可預見將對電網造成極大負擔，因此儲能設備的搭配更顯重要。

EnergyArk首度進軍CES，並通過最重要國際安全規範雙測試，做好進軍歐美市場準備。2023年10月EnergyArk 儲能系統獲全球安全規範專家 UL Solution 頒布國際安全標準 IEC62933-5-2 測試合格認證。本週EnergyArk也成為台灣首個通過UL 9540:2023第三版測試的室內外通用之商業儲能系統，亦是台灣唯一通過UL9540案場應用的儲能系統，更全面符合美國消防協會NFPA855標準，涵蓋了通風防爆、外部警示通訊系統等。

EnergyArk是台泥結合本業核心競爭力，利用UHPC高性能混凝土材質打造，達到防火阻熱與高強度特性，相較金屬櫃抗腐蝕、抗滲漏、防鹽害、耐候性高。EnergyArk有40、60及1000三種不同電池容量的規格，適用於室內外各種建置場域。儲能櫃內搭配自主研發的能源管理系統，確保電池熱失控時，自動啟動專利滅火系統，在保持櫃體完整情況下徹底滅火。

台泥儲能此次參展也攜手全球策略夥伴並串聯台灣供應鏈：包括推出超高性能電動車電池模組平台的英國威廉斯先進工程WAE、具有為NASA航太開發經驗的美國電池安全整合解決方案供應商KULR及充電樁系統開發盟友馳諾瓦。台泥儲能與WAE合作開發可擴展式電池模組，具備高C rate充放電，能量密度高於競爭對手10%以上，堆疊出不同電壓與容量，對未來城市級微電網的佈局將扮演關鍵角色。台泥儲能與KULR共同為儲能應用打造極具安全的電池，KULR將把碳纖維熱管理技術專利融入到電池組的設計測試和生產。

台泥董事長張安平表示，能源佈局不能只看台灣市場，必須具備國際市場競爭力，歐美在儲能發展無疑是世界先驅，期盼攜手夥伴相輔相成將事業做大。張安平強調，氣候變遷已經是現實，企盼供應商與策略夥伴都能加入台泥全球減碳行列，給未來子孫更多的選擇，給生命創造更多的可能性。

更新時間 : 2024-01-10 22:08 GMT+08:00

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