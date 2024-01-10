台北遠東香格里拉遠東Café 眷戀好食光懷念家鄉味

新年伊始，迎接熱鬧團圓年節，台北遠東香格里拉遠東Café自助餐廳自即日起至2024年3月7日的午餐和晚餐時段，推出期間限定「眷戀好食光 懷念家鄉味」美食活動，將遠東Café打造懷舊復古風，並在中式料理、鐵板、麵點餐檯、甜點等區由廚藝團隊精選經典中華佳餚，例如剁椒魚、陝西水盆羊肉、和牛合菜戴帽等傳統風味，深受喜愛的爐烤澳洲和牛創意搭配宮保醬，週末假日限定的炭烤松葉蟹腳亦增加台式五味醬新吃法，還有琳琅滿目的古早味甜點，滿足年初海外返鄉探親以及新春聚餐的思鄉情懷。自助午餐及晚餐每位1,580 +10%元起，訂位專線：(02) 7711-2080。

中式料理區／剁椒魚

剁椒魚為中國八大菜系中湘菜的代表菜色，師傅選用肉質鮮嫩的台灣鱸魚，剁椒是這道菜的靈魂重頭戲，先將薑末與辣椒末爆香，再加入生辣椒、花椒、豆瓣醬和調味過的剁椒醬爆炒起鍋備用，接下來將魚加入些許米酒和薑片去腥，將火辣辣的炒料淋至其上入鍋蒸熟，吸飽剁椒湯汁的魚肉撒上大量蔥花，澆上一匙熱油激發香氣，紅澄澄的辣椒與香嫩鱸魚肉，色香味俱全，叫人食慾大開。

中式料理區／和牛合菜戴帽

合菜戴帽是來自北方的知名菜餚，因為將帽子般的薄蛋餅皮放於「合菜」上，造型圓滿又有「金銀滿堂」的美稱，師傅先將韭黃絲、香菇絲、豆芽絲、紅蘿蔔絲以及和牛肉絲等食材一起熱，再將炒料鋪在煎蛋上，倒扣至另一個容器中，從蛋皮中間切開再向外翻成呈現綻放的光芒四射的形狀，最後灑上適量的白胡椒調味，是一道美味又道地的北方美饌。

中式料理區／雪菜炒年糕

另一道讓人回味的家常菜是雪菜炒年糕，先將用鹽醃漬過的雪菜洗淨後切成細絲，與浸泡過的年糕大火快炒，師傅用精準火候控制年糕的Q彈程度，同時保有雪裡紅的翠綠色澤，加入些許肉末和辣椒，讓美味程度更上一層樓，軟Q的寧波年糕搭配爽脆微辣的雪菜，滿口生香。

中式料理區／經典上海臘味菜飯

菜飯中豐富餡料囊括臘腸、肝腸、雪菜、香菇絲，還有青豆仁增添色澤，師傅用文火拌炒，讓米飯保有些許濕潤口感，油亮的米粒帶著鹹香滋味，簡單平凡不僅吃得出師傅的用心與炒功，也勾起許多人的鄉愁！

鐵板餐檯／金沙椒鹽鮮蝦

金沙椒鹽鐵板鮮蝦不僅很有台味，亦是年節必備佳餚，主廚將此道料理在現點現做的鐵板煎檯上呈現，將開背的蝦肉煎至熟透，鎖住鮮嫩多汁的蝦肉，再淋上鹹蛋黃醬，彈牙的蝦肉加上濃郁金沙，香氣撲鼻的鐵板鑊氣，讓人一吃上癮，回味無窮！

麵點餐檯／陝西水盆羊肉、陝西刀削牛肉麵

來到遠東Café深受饕客喜愛的麵點餐檯，由來自西安的麵點師傅馮永田掌杓，馮師傅純熟勁道每日現做多樣手工麵點，搭配各種湯頭，讓人不小心就來上好幾碗麵！因應此次美食活動，馮師傅特別準備了「陝西水盆羊肉」，這是陝西省的一道傳統美食，屬陝菜系，特別以羊膝、羊骨、菜頭等食材熬煮出濃郁迷人的大骨湯頭，Q彈麵條淋上特製椒麻香油、蔥花和少許枸杞，此外，師傅特別保留一點羊肉的油脂，經過烹煮後的化學反應是羊肉的美味關鍵，羊肉愛好者就愛這一味兒！

馮師傅另一道推薦經典「陝西刀削牛肉麵」，以牛腩和鮮蔬熬煮高湯，並加上蔥段、薑片、蒜末與香料，香濃湯頭一吃立解鄉愁！再搭配一起享用的小菜像是充滿花生碎、白芝麻、蒜苗的麻辣腐竹和夫妻肺片，麻辣辛香，爽口開胃。

炭烤區／爐烤澳洲和牛佐宮保醬

吸睛的炭烤餐檯大肉，主廚嚴選澳洲和牛胸靠腹部的軟嫩部位，將重達5公斤的牛肉以145到165度低溫慢烤2-3小時，簡單灑上鹽和胡椒調味，再靜置50度的恆溫箱中一小時，慢慢熟成後由外而內鎖住肉汁，逆紋切開，立見淡粉色細嫩鮮美的肉質，因應這次美食活動推出特色「宮保醬」，主廚加入醬油、黑醋、米酒提香，製成獨門秘製醬料，別有一番風味！

甜點區／台式甜點、甜湯及飲品

小時候總是拿著攢了好久的零用錢，走到琳瑯滿目的柑仔店挑選最愛的糖果點心，甜點區就像充滿魔力的柑仔店，甜點主廚團隊復刻兒時記憶，推出各式懷舊又道地的古早味點心，例如糖葫蘆、紅龜粿、李鹹糕、龜苓膏、台式馬卡龍等，飲料區還有小時候最愛的「彈珠汽水」，透明玻璃珠與甜甜的汽水，不禁讓人想起炎熱的夏天，與同學一起享受冰涼汽水和收集不同花紋彈珠的時光，讓人一秒回到兒時記憶裡巷口轉角的柑仔店。