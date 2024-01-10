武裝分子衝入電視台為亂 厄瓜多毒梟越獄暴力迭起

厄瓜多傳出大毒梟越獄，全國進入緊急狀態，暴力事件層出不窮，甚至有電視新聞台在直播時遭武裝歹徒闖入開火，無法無天，總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布，國家正陷入「內部武裝衝突」。

路透社、CNN 報導，這波暴力事件源於大毒梟、黑幫老大馬西亞士（Adolfo Macias）（綽號費托 Fito）8 日逃獄成功，總統下達緊急狀態與宵禁令，接著各地頻傳爆炸、警察與獄卒遭劫、監獄暴動等亂象。

一批蒙面黑衣持槍人士 9 日大剌剌闖進瓜亞基爾（Guayaquil）市國營 TC 電視台新聞直播攝影棚，劫持工作人員，背景夾雜槍聲、喊叫聲，20 分鐘的畫面對外放送，全國譁然。

警方已將 13 名歹徒全數逮捕，電視台人員也獲釋。現場偵獲 4 枝槍枝、2 枚手榴彈及其他爆裂物。主播 Jorge Rendon 表示，歹毒可能想透過新聞台向全國傳達訊息，至少有一名同僚遭到射擊。

緊急狀態令時限 60 天，軍警將動員維持治安。宵禁時間為 23 時至凌晨 5 時，限制集會活動避免失序。官方表示，諾波亞計劃打造一座高警戒監獄，關押幫派老大，犯罪組織不滿，遂趁機作亂。

諾波亞 2023 年 10 月當選，矢言打擊犯罪，這是他上任迄今遭遇的最大挑戰。他已將 22 個幫派列為恐怖組織、軍事目標。厄瓜多治安問題主要起於幾大幫派的角力火拚，為了爭奪對毒品走私路線的控制權，各大犯罪組織不惜在街道、監獄公然施暴，劫持、爆炸案層出不窮。



2024 年 1 月 9 日，警方將闖入 TC 電視台的武裝分子制服在地。（圖／路透社_厄瓜多警方）



2024年1月9日，厄瓜多毒梟費托越獄後，監獄Zonal 8外布署軍警。（圖／路透社Vicente Gaibor del Pino）