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2023台灣人口轉正成長 新生兒人數卻創新低

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/10 14:47
2024年1月3日，台北街頭洋溢大選選前氣氛。（圖／路透社Ann Wang ）

2024年1月3日，台北街頭洋溢大選選前氣氛。（圖／路透社Ann Wang ）

內政部今（10）日公布去年台灣人口統計數據，人口2,342萬442人，較前一年增加，終結了2020年來的人口負成長，惟生育率低迷，新生兒人數僅13萬5,571人，再創新低。

2023年，全年人口2,342萬442人，比2022年增加了15萬5,802人。

2023年，新生兒人數13萬5,571人，較2022年的13萬8,986人少了3,415人，創下有紀錄以來最低。粗出生率千分之5.8，也較前一個年度的千分之5.96低。

2023年，死亡人數為20萬5368人，較2022年的的20萬7,230人，減少1,862人。

若以出生減死亡的「人口自然增加數」而言，2023年是負6萬9797人。然而，若以遷入減遷出的「人口社會增加數」而言，2023年為22萬5,599人。兩相加總，會得出總人口增加15萬5,802人。

結婚對數方面，2023年12萬5,192對，較2022年的12萬4,997對增加195對。若只計算不同性別結婚對數，2023年是12萬1,993對，少於2022年的12萬2,520對。

離婚對數方面，2023年5萬3,085對，高於2022年5萬609對。若只計算不同性別離婚對數，2023年是5萬2,304對，高於2022年4萬9,997對。
人口
正成長
負成長
出生
死亡
結婚
離婚

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