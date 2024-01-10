廣發警報被疑介選 國防部：國安考量、絕無政治干擾

國防部9日首度為中國發射衛星一事推發國家級警報，被質疑恐嚇民眾、有介選之虞。國防部今（10）日上午第三度發聲明強調，發布警報以國防安全為考量，絕無受政治干擾，更無所謂「介選」情事。

國防部２度道歉！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」

中共發射衛星國防部發布國家級防空警報，不僅英文內容出包，也因去年中共多次發射衛星發布並未示警，臨近投票日卻大張旗鼓通告國民，被外界質疑國防部此舉意在介選，替執政黨造勢。

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總統府發言人林聿禪昨晚也出面回應，中國本次發射衛星並無介選意圖，他說「經國安團隊就各相關資訊總體分析，並參酌國際各友方情資進行評估後，研判可排除政治企圖。」

國防部昨日兩度發布聲明，今天在第三份聲明中指出，考量中共9日發射之衛星飛行軌跡異常，判將經過本島上空，為爭取時效、保護國人安全，空作部依敵情威脅，按《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》-「周邊國家發射火箭或導彈，通過我周邊海、空域」相關規定處置。作業全程以國防安全為考量，絕無受政治干擾，更無所謂「介選」情事。

國防部昨日就英文警報用字錯誤兩次道歉，今天又重申，有關警報訊息英文用語，已由相關單位全面檢討修正。針對中國大陸後續之衛星發射作業，均將依處置規定，視其對我影響、威脅程度，適切預警、應處。

國防部還強調，國軍嚴守行政中立，落實依法行政，貫徹軍隊國家化的立場從未改變，將持續戮力戰備整備，確維國土安全。