台灣總統大選前夕 美國與中國恢復睽違兩年軍事對話

美國與中國軍事高層 8 日進行了為期兩天的軍事對話，是雙方因摩擦齟齬而切斷交流兩年多以來，正式破冰。值台灣總統大選前夕，此時重啟對話，美中互動引發關注。

金融時報報導，本周進行的「美中國防政策協調會談」（Defense Policy Coordination Talks，DPCT），上一次已是 2021 年。兩軍恢復正式會談，是由拜登（Joe Biden）與習近平去年 11 月在舊金山 APEC 峰會所敲定。

雙方代表分別為：美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）與中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋彥超（Song Yanchao）少將。蔡斯強調了軍方溝通的重要性，「避免競爭升高至衝突。」他也對中國在南海騷擾菲律賓船隻的行徑表達了關切。13 日就是台灣總統大選，美方正密切關注解放軍對台灣大選結果會有何動作。

2022 年，北京當局不滿美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，片面終止美中軍事對話作為抗議。為了促雙邊關係緩解，習近平除了點頭恢復 DPCT，也同意重回「海上軍事安全磋商機制協定」（Military Maritime Consultative Agreement）。

在拜習會之前，五角大廈指控解放軍兩年來對美國與盟友軍機進行了數百次「危險、威逼的」空中攔截動作。中方則批美國不斷在其沿岸進行空中偵蒐任務，對此美方駁斥稱，國際空域活動一切合法。拜習會後，中方稍有節制。美國印太司令阿奎利諾（John Aquilino）12 月表示，中國戰機的危險動作已有減少。

中國前國防部長李尚福因涉貪汙而於 2023 年 10 月遭解職，中方直到 12 月才拔擢海軍上將董軍為新任國防防長。董軍與美國防長奧斯汀今年有望會晤。