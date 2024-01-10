Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

台灣總統大選前夕 美國與中國恢復睽違兩年軍事對話

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/10 13:40
2022年3月3日，美國五角大廈。（圖／路透社Joshua Roberts）

2022年3月3日，美國五角大廈。（圖／路透社Joshua Roberts）

美國與中國軍事高層 8 日進行了為期兩天的軍事對話，是雙方因摩擦齟齬而切斷交流兩年多以來，正式破冰。值台灣總統大選前夕，此時重啟對話，美中互動引發關注。

金融時報報導，本周進行的「美中國防政策協調會談」（Defense Policy Coordination Talks，DPCT），上一次已是 2021 年。兩軍恢復正式會談，是由拜登（Joe Biden）與習近平去年 11 月在舊金山 APEC 峰會所敲定。

雙方代表分別為：美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）與中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋彥超（Song Yanchao）少將。蔡斯強調了軍方溝通的重要性，「避免競爭升高至衝突。」他也對中國在南海騷擾菲律賓船隻的行徑表達了關切。13 日就是台灣總統大選，美方正密切關注解放軍對台灣大選結果會有何動作。

2022 年，北京當局不滿美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，片面終止美中軍事對話作為抗議。為了促雙邊關係緩解，習近平除了點頭恢復 DPCT，也同意重回「海上軍事安全磋商機制協定」（Military Maritime Consultative Agreement）。

在拜習會之前，五角大廈指控解放軍兩年來對美國與盟友軍機進行了數百次「危險、威逼的」空中攔截動作。中方則批美國不斷在其沿岸進行空中偵蒐任務，對此美方駁斥稱，國際空域活動一切合法。拜習會後，中方稍有節制。美國印太司令阿奎利諾（John Aquilino）12 月表示，中國戰機的危險動作已有減少。

中國前國防部長李尚福因涉貪汙而於 2023 年 10 月遭解職，中方直到 12 月才拔擢海軍上將董軍為新任國防防長。董軍與美國防長奧斯汀今年有望會晤。
美國
中國
軍事
軍事對話
會談
破冰
美中國防政策協調會談
海上軍事安全磋商機制協定
國防部長
APEC
拜習會
美中
台灣
軍方
南海

相關新聞

香港人首投族：投下這一票就成100%台灣人
香港人首投族：投下這一票就成100%台灣人
2024/01/09 20:34
【2024台灣總統大選】選民人數1,954萬8,531人 六都占7成
【2024台灣總統大選】選民人數1,954萬8,531人 六都占7成
2024/01/09 19:26
遭控使用北韓飛彈襲擊烏克蘭　俄羅斯：不予置評
遭控使用北韓飛彈襲擊烏克蘭　俄羅斯：不予置評
2024/01/09 18:27
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
2024/01/09 16:42
美國國防部長進加護病房 白宮一無所悉惹批評 川普轟奧斯汀應下台
美國國防部長進加護病房 白宮一無所悉惹批評 川普轟奧斯汀應下台
2024/01/09 13:46

更新時間 : 2024-01-10 14:42 GMT+08:00

最受歡迎

國防部２度道歉！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」
國防部２度道歉！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
【更新】台灣清華大學宣布籌設高雄分部　培育半導體、AI人才
【更新】台灣清華大學宣布籌設高雄分部　培育半導體、AI人才
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
【更新】全球最大消費性電子展在美登場•台灣96團隊參展　經濟部率14家新創前進CES
【更新】全球最大消費性電子展在美登場•台灣96團隊參展　經濟部率14家新創前進CES
台灣有《在路上》中國有《永遠在路上》 交棒VS集權 殊途不同歸
台灣有《在路上》中國有《永遠在路上》 交棒VS集權 殊途不同歸