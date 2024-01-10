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中國研究中止ECFA早收清單農漁機械紡織品關稅減讓 外交部：公然介選

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/10 12:14
中國研究擴大取消ECFA早收清單關稅減讓項目（圖／中央社）

中國研究擴大取消ECFA早收清單關稅減讓項目（圖／中央社）

中國商務部 9 日表示正研究擴大取消「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）早收清單關稅減讓項目，外交部今（10）日對中國公然以經濟脅迫手段企圖介選，表達強烈不滿與譴責。

中國商務部發言人 9 日聲稱，自 1 日中止對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12 項石化產品適用 ECFA 稅率以來，「民進黨當局」未採任何有效措施取消對大陸貿易限制。有關部門正研究進一步採取中止 ECFA 早收清單中的農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品的關稅減讓。

中央社報導指出，石化業已有業者開始布局其他市場，盼能降低衝擊。台灣機械公會理事長魏燦文表示，盼透過中國機械公會向商務部反映，ECFA互利於兩岸機械業。南亞紡織則說，靈活調度產線，估計影響不大，不過對於ECFA可能中止的問題，公司持續有在研討因應措施。車用零配件產業人士指出，若廠商已在中國設廠就近服務整車客戶，ECFA中止關稅優惠影響有限。

經濟部去（2023）年12月23日說明，中國取消石化產品部份優惠關稅措施，短期影響有限，長期而言，因石化產業上中下游高度關聯，具其產業獨特性，因此受影響程度可能會較其他產業大。該部已盤點出新台幣180億元預算，加速協助業者找到利基市場，發展高值、差異化產品，提升台灣產品在國際市場的競爭力。

外交部發聲明指出，台灣與中國同為WTO會員，兩岸貿易問題應依循WTO機制及國際規範處理，但中國近來片面透過貿易壁壘調查、中止ECFA部分項目關稅減讓，以及研究進一步擴大取消關稅優惠等一系列舉措，旨在以經貿為武器持續對台施壓，企圖操縱及破壞我國的民主選舉，以遂行其政治目的。

外交部對於中國公然介選的粗暴行為表達強烈不滿與譴責，並呼籲國際社會共同表達嚴正關切。

外交部進一步提及，中國一再以經濟脅迫的介選作為，除了傷害兩岸的正常經貿往來與合作外，也讓台灣人民及產業認清中國絶非可以穩定發展的市場，而國際社會也應重視與中國經貿往來的高度風險，凸顯民主國家加速經濟去風險的重要性。

外交部重申，中國毫不掩飾的介選行徑，反映其威權政府的擴張野心，尤其今年是國際大選年，呼籲各國要正視台灣受到經濟脅迫的情況，共同因應並反制中國的經貿脅迫。
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