「電池瘟疫」釀自摔 Gogoro說明異常2原因 並回收8萬顆、祭出2大補償

睿能創意（Gogoro）日前傳出部分電池異常，交通部要求19日前提召回改正計畫。對此，Gogoro於9日在官網公告，部分電池電力供給和車輛異常的原因，並提出相應解決方案，預計19日前針對受影響車輛提出自主性召回計畫。

時代力量立委邱顯智等人8日指出，接獲許多Gogoro車主陳情，部分電池服務品質不穩定，有斷電或耗電速度異常等情形，包括車輛行駛到一半突然斷電，因此遭後方車輛追撞或自摔等。去年11月至今，由車主自救逐一回報累積已達522筆。

Gogoro在9日於官網推出公告對應方案，針對近期部分電池電力供給異常、車輛異常觸發緩行模式或無法啟動，Gogoro Network為此致歉，造成目前已知的異常狀況，主要兩大原因。

Gogoro指出，首先是部分電池微處理器啟動電源元件，因元件供應商特定封裝廠交貨品質未達預期年限耐受標準，導致微處理器無法穩定過電運行。

針對上述問題，Gogoro表示，將持續取回系統或用戶回報異常的電池，目前已回收超過1萬顆，避免異常電池影響用戶。此外，依據元件供應商提供生產履歷，預防性額外匡列可能發生異常的電池7萬顆，將逐步取回並更新元件，因此呼籲持有這些電池的用戶收到電子郵件後，撥空協助到全台任一 GoStation 完成電池交換，以利後續電池回收與處理。

第二原因是，部分 Gogoro 車輛與部分宏佳騰車輛因國際通用版韌體（支援車載診斷系統 OBD）與台灣車輛硬體（無安裝 OBD）之相容性問題，有可能產生電子控制器 (ECU) 通訊異常，於行進間或暫停時誤觸發低電量車輛緩行模式。

針對車輛處理方法，Gogoro表示，未來數天將對受影響的車主寄送電子郵件，告知將透過電池交換或是前往服務中心等方式，完成車輛ECU韌體更新。

同時，Gogoro正與車輛主管機關密切聯繫，預計19日前針對受影響車輛提出自主性召回計畫。

除了上述兩項方案，Gogoro Network也透過帳務系統進行補償方案，例如電池帳單 9 折或當期電池帳單全免等，相關公告內容請前往Gogoro官網。