Novavax XBB疫苗1/9全台開打 羅一鈞：「舊版疫苗」、「曾確診」保護力已不足

Novavax XBB疫苗自1月9日起全台開打，疾管署表示，根據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，一致顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，保護力高達6至7成，過去確診或「舊版」新冠疫苗保護力已嚴重不足，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗之民眾盡快接種。

衛福部疾管署發言人羅一鈞昨（9）日在例行記者會上表示，目前國內COVID-19和流感疫情上升且處流行期，類流感疫情上週創下近10年同期新高，達12.3萬人次。此外，預估春節前1週COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與類流感疫情會同達高峰，且春節後將再迎一波COVID-19疫情。

有鑑於本土疫情上升，且過去確診或「舊版」新冠疫苗保護力已嚴重不足，為了提升免疫保護力，羅一鈞說，據丹麥、荷蘭、美國等國最新研究，一致顯示接種XBB疫苗，能有效預防因COVID-19而導致急門診、住院甚至進加護病房的情況，且保護力高達6至7成；針對未接種XBB疫苗者，即使曾接種過舊版COVID-19疫苗，此波疫情之保護力也已嚴重衰退至與從未打過任何新冠疫苗者相近。

因此，疾管署強烈建議長者和青壯年民眾，不論有無慢性病、過去是否感染過新冠、或打過舊版新冠疫苗，都應接種一劑「新版」疫苗(莫德納或Novavax XBB疫苗)，以免在此波疫情因保護力不足而感染新冠後導致較嚴重病症。

根據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，一致顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，保護力高達6至7成。（圖／疾管署）

莫德納XBB疫苗已於去（2023）年開打，Novavax XBB.1.5疫苗亦於昨日起開放12歲以上民眾接種，根據疾管署的Novavax接種建議：：

未曾接種COVID-19疫苗者：接種2劑(0.5 mL)，兩劑間隔4週(28天)以上。 曾接種COVID-19疫苗者(不含已接種莫德納XBB.1.5疫苗者)：接種1劑(0.5 mL)，與前1劑間隔3個月(84天)以上。

羅一鈞表示，目前莫德納XBB疫苗已接種93.7萬人次，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗之民眾在莫德納和Novavax兩種廠牌選擇一種接種，「防疫+1不歸零」，以免在此波疫情因保護力不足而造成個人健康威脅和醫療負擔。

此外，由於國際呼吸道感染及新冠疫情持續升溫，疾管署提醒，美國4州及西班牙部份地區恢復醫療照護機構口罩令，目前國內口罩規定和建議自去年8月14日以來均維持不變，「規定戴口罩場域」為醫院、診所及一般護理之家、老人福利機構，請民眾於上述場域室內空間除例外情形外應全程戴口罩，「建議戴口罩」則有以下5種特殊情境，符合之民眾或場域仍建議戴口罩：