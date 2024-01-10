Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

Novavax XBB疫苗1/9全台開打 羅一鈞：「舊版疫苗」、「曾確診」保護力已不足

  129
By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/10 09:56
Novavax XBB疫苗共計46.28萬劑已於2023年底抵台，並於2024年1月9日開打。（圖／疾管署）

Novavax XBB疫苗共計46.28萬劑已於2023年底抵台，並於2024年1月9日開打。（圖／疾管署）

Novavax XBB疫苗自1月9日起全台開打，疾管署表示，根據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，一致顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，保護力高達6至7成，過去確診或「舊版」新冠疫苗保護力已嚴重不足，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗之民眾盡快接種。

衛福部疾管署發言人羅一鈞昨（9）日在例行記者會上表示，目前國內COVID-19和流感疫情上升且處流行期，類流感疫情上週創下近10年同期新高，達12.3萬人次。此外，預估春節前1週COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與類流感疫情會同達高峰，且春節後將再迎一波COVID-19疫情。

有鑑於本土疫情上升，且過去確診或「舊版」新冠疫苗保護力已嚴重不足，為了提升免疫保護力，羅一鈞說，據丹麥、荷蘭、美國等國最新研究，一致顯示接種XBB疫苗，能有效預防因COVID-19而導致急門診、住院甚至進加護病房的情況，且保護力高達6至7成；針對未接種XBB疫苗者，即使曾接種過舊版COVID-19疫苗，此波疫情之保護力也已嚴重衰退至與從未打過任何新冠疫苗者相近。

因此，疾管署強烈建議長者和青壯年民眾，不論有無慢性病、過去是否感染過新冠、或打過舊版新冠疫苗，都應接種一劑「新版」疫苗(莫德納或Novavax XBB疫苗)，以免在此波疫情因保護力不足而感染新冠後導致較嚴重病症。

Novavax XBB疫苗1/9全台開打 羅一鈞：「舊版疫苗」、「曾確診」保護力已不足

根據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，一致顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，保護力高達6至7成。（圖／疾管署）

莫德納XBB疫苗已於去（2023）年開打，Novavax XBB.1.5疫苗亦於昨日起開放12歲以上民眾接種，根據疾管署的Novavax接種建議：：

  1. 未曾接種COVID-19疫苗者：接種2劑(0.5 mL)，兩劑間隔4週(28天)以上。
  2. 曾接種COVID-19疫苗者(不含已接種莫德納XBB.1.5疫苗者)：接種1劑(0.5 mL)，與前1劑間隔3個月(84天)以上。

羅一鈞表示，目前莫德納XBB疫苗已接種93.7萬人次，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗之民眾在莫德納和Novavax兩種廠牌選擇一種接種，「防疫+1不歸零」，以免在此波疫情因保護力不足而造成個人健康威脅和醫療負擔。

此外，由於國際呼吸道感染及新冠疫情持續升溫，疾管署提醒，美國4州及西班牙部份地區恢復醫療照護機構口罩令，目前國內口罩規定和建議自去年8月14日以來均維持不變，「規定戴口罩場域」為醫院、診所及一般護理之家、老人福利機構，請民眾於上述場域室內空間除例外情形外應全程戴口罩，「建議戴口罩」則有以下5種特殊情境，符合之民眾或場域仍建議戴口罩：

  1. 有發燒或呼吸道症狀。
  2. 年長者或免疫低下者外出時。
  3. 人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。
  4. 與年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時。
  5. 出入醫事機構(藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所及精神護理之家)及其他醫療機構(捐血中心、病理機構)等高感染風險場所時。
XBB疫苗
Novavax
新冠肺炎
疾管署
流感
戴口罩
新冠疫苗
呼吸道疾病
確診
嬰幼兒
銀髮族
青壯年

相關新聞

1/3起桃機「4據點定時」發放快篩 首日領取率較預期踴躍
1/3起桃機「4據點定時」發放快篩 首日領取率較預期踴躍
2024/01/04 17:23
赴韓旅客注意 即起須填「健康狀態調查表」 一圖看懂流程
赴韓旅客注意 即起須填「健康狀態調查表」 一圖看懂流程
2024/01/04 16:08
新冠併發症、死亡數再創新高 JN.1恐「春節前成主流」 1/3起桃機「定點定時」發放快篩
新冠併發症、死亡數再創新高 JN.1恐「春節前成主流」 1/3起桃機「定點定時」發放快篩
2024/01/02 16:46
禽流感疫情蔓延至北美 全球首隻北極熊染疫死亡
禽流感疫情蔓延至北美 全球首隻北極熊染疫死亡
2024/01/02 14:56
銀髮族「齲齒」問題不容小覷！研究：定期洗牙可降低中風風險
銀髮族「齲齒」問題不容小覷！研究：定期洗牙可降低中風風險
2024/01/02 10:43

更新時間 : 2024-01-10 14:42 GMT+08:00

最受歡迎

國防部２度道歉！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」
國防部２度道歉！中國衛星非預警飛越台灣南部上空 英文警報糗用「missile」
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
#科普一下【台灣警報狂響】中國媒體: 愛因斯坦探針衛星　可捕捉宇宙轉瞬即逝的未知現象
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
【更新】台灣清華大學宣布籌設高雄分部　培育半導體、AI人才
【更新】台灣清華大學宣布籌設高雄分部　培育半導體、AI人才
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票很重要　記得出門投票
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人
噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
噁男！美國實況主疑染性病到處約X收死亡威脅　台灣黑幫送鞭炮示警他傻喊是蠟燭
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
日本有事台灣相挺！衛福部賑災專戶1/5-1/19開放捐款　外交部拋磚引玉捐6千萬日圓
【更新】全球最大消費性電子展在美登場•台灣96團隊參展　經濟部率14家新創前進CES
【更新】全球最大消費性電子展在美登場•台灣96團隊參展　經濟部率14家新創前進CES
台灣有《在路上》中國有《永遠在路上》 交棒VS集權 殊途不同歸
台灣有《在路上》中國有《永遠在路上》 交棒VS集權 殊途不同歸