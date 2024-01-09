香港人首投族：投下這一票就成100%台灣人

2019 年香港反送中運動，創造了一群流亡港人，其中部分成了台灣新住民，在今年的總統與立委選舉中，成為首投族。有人感嘆，當選的一票投下去，就成了的百分之百的台灣人。

美國之音報導，33 歲的 Nothing 是走過香港巨變的港人，如今與家鄉的連結只剩出生欄位「香港」。他曾在台灣就讀，2019 成為反送中示威的救護員，卻從此再也無法回到香港。

今年拿到投票權的他表示，參與社會運動、離港成為台灣公民，都不是他能料到的人生際遇。直到身為良好市民也被警察毆打，才驚覺民主的重要性。他向台灣人喊話，可與中國和平相處，但不能是低人一等的和平。「看著香港沒得選擇的時候，作為一個台灣公民，就應投下這一票，支持台灣真正的民主。」

45 歲的徐承恩，是香港醫師、史學家，於 2022 年 11 月成為台灣公民，今年也成首投族。他表示，投下這一票，「就成為100% 的台灣人，和台灣面臨共同的命運。」

在台灣出版《香港通史》的徐承恩表示，香港是中國式談判的受害者，不希望看到台灣走上同一條滅亡之路。然而，他點出，在台港人的投票傾向陷入掙扎，既不信親中國民黨、反覆無常的柯文哲，卻也對民進黨的對港政策出現「期待落差」，許多港人恐怕只能含淚投票。

32 歲的姜嘉偉因出版反送中書籍而獲罪入獄，去年 7 月才出獄，9 月流亡至台灣。他直言，民生雖重要，若最後將台灣拱手送給中共，發展再好也無用。「華人的國家裡，台灣是最後一個和共產黨還有拉力、抗衡機會的國家。」他呼籲選民謹慎投下選票，若選了支持一國兩制者，就算換來沒有中共軍演的和平，「國內意識形態的戰爭還是會被推到更危險的層面。」