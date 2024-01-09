遭控使用北韓飛彈襲擊烏克蘭　俄羅斯：不予置評

對於美國及烏克蘭指控俄羅斯使用北韓飛彈一事，克里姆林宮拒絕對此回應，但同時指責基輔使用西方國家生產的飛彈打擊俄羅斯。

路透社報導，白宮上週表示，根據最新情報，俄羅斯多次使用北韓的短程彈道飛彈打擊烏克蘭，一名烏克蘭高級官員也隨後證實了此一說法，展示一枚疑為北韓飛彈的殘骸。

自烏克蘭衝突爆發以來，莫斯科與平壤的關係日漸密切，但雙方始終否認進行任何武器交易。北韓領導人金正恩去年9月拜訪俄羅斯遠東地區，會見俄國總統普丁，俄羅斯高級官員也多次訪問平壤。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在接受媒體採訪時，當被問及這項指控，佩斯科夫表示「不予置評」。

但佩斯科夫反過來指控，烏克蘭多次使用德國、法國、義大利、美國等其他國家所生產的飛彈，襲擊俄羅斯境內的民用設施。

俄羅斯媒體報導，烏克蘭於12月30日襲擊俄羅斯邊境城市別爾哥羅德，造成包括兩名兒童在內的20多人死亡，111人受傷。

別爾哥羅德鄰近烏克蘭北部，與俄羅斯其他邊境地區一樣，全年飽受砲擊及無人機的襲擊，俄羅斯當局將其歸咎於烏克蘭，雖然在此之前從未發生過如此大規模的襲擊。

莫斯科於2022年2月24日入侵烏克蘭，稱將對其進行「非軍事化」以及「去納粹化」，並警告包含美國在內的西方國家，應對基輔提供武器的後果負責。