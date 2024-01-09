【飛彈衛星分不清】侯友宜斥恐嚇民眾、賴清德稱「知的權利」、柯文哲提台灣中國建熱線

國防部今（９）日下午發布國家級防空警報，指中國發射衛星飛越台灣南部上空，英文警報更誤用「missile」一詞，行政院長陳建仁也在質詢中一度訊息有誤稱「飛彈」。侯友宜質疑當局「恐嚇民眾」，侯競辦發言人陳柏翰則指出，中國去年三度發射衛星，國防部皆未發布國家警報，要求國安單位出面說明。賴清德表示人民有知的權利，警報也讓不會誤解能好好面對；柯文哲則認為應該要檢討SOP，並提出台灣和中國也當建立熱線。

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衛星變飛彈 國防部出包、陳建仁口誤

國防部今（９）日下午發布防空警報，指中國於 15 時 4 分發射衛星（英文為Satellite），已飛越南部上空，然而英文警報使用「missile」飛彈一詞引發困惑。國防部稍晚於聲明中指出，該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外，並就用字錯誤致歉，稱「因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈」。

國家級警報發布時，行政院長陳建仁在立法院接受備詢，他第一時間表示「接到一個簡訊，中國發射飛彈」，數分鐘後澄清為「是發射衛星的警報」，表示自己講錯，沒看完就答覆。隨後面對國民黨立委林為洲的相關詢問時，他表示，火箭投射器經過台灣本島，政府有義務讓民眾知道，推動的火箭會一節一節掉下來，就是為了要提高警覺。

侯友宜：凸顯嚴重國安問題、訊息恐嚇民眾

對此國民黨總統候選人侯友宜表示，陳建仁第一時間聲稱是「大陸發射飛彈」又改口是口誤，而國防部因英文用語有誤公開致歉，整件事凸顯極為嚴重的國安問題，質疑若因此造成誤判，將導致嚴重的國安危機，強調國安單位應該在24小時內調查清楚，公布真相。侯友宜也質疑，國家警報中文寫「衛星」，英文卻是「Missile」（中文為飛彈），根本在「恐嚇民眾」。

侯競辦發言人陳柏翰表示，過去中共曾在2022年發射飛彈飛越台灣上空，在去年也至少有3次發射衛星，飛經台灣上空，最近一次還是在上個月30日，然而國防部皆未以國家警報系統發布警訊。這次是基於甚麼原因發布？難道又要說是中國介選，還是根本是民進黨在藉中共恐嚇老百姓？要求國安單位應該要講清楚說明白。

賴清德：人民有知的權利

對於國家警報一事，民進黨候選人賴清德表示，人民有知的權利，特別把中國發射衛星一事傳達給社會大眾，一方面要大家不用緊張，一方面也請大家注意，若有任何殘骸，可提供給國防部或相關單位。賴清德表示，應當這樣做，因為人民知道這件事，才不會有任何的誤解。

至於此事是否會影響選情，賴清德表示不會，因為簡訊內容很清楚，用意是基於人民有知的權利，另外一方面也讓大家都能夠好好面對。

截至截稿前，賴競辦並無相關評論或回應。

柯文哲：檢討SOP、兩岸熱線

民眾黨總統候選人柯文哲受訪則回應，他認為應該要檢討SOP，國防部接到情報是怎麼傳到行政院，過程當中一定有聯繫上的問題。他進一步提及，冷戰最嚴峻時美蘇依然有熱線，台灣和中國也當建立熱線。

至於警報是否製造恐慌以及陳建仁口誤事件，柯文哲認為不要把人家想那麼壞，應該是國防部傳到行政院的SOP有問題，因為長官無法自己接手機，特別是在質詢台上，所以訊息來了幕僚向陳建仁說明狀況，「應該是制度還沒做很好」。

至於中國多次衛星發射很多次，僅今日突發警報是否為選舉操作，對此柯文哲表示，自己也不希望什麼都是陰謀論，中國自1996年迄今每次都演「豬隊友」，雖然不可能此時故意不發射衛星，雙方都在過招，民進黨要利用中國動作，國民黨希望趕快動員台商回來，因此台灣還是要想辦法獨立自主，這不容易。

柯競辦總幹事黃珊珊晚間在臉書質疑，「發射飛彈沒有警報，發射衛星用國家警報」，並指出 2022 年 8 月中共飛彈飛過台灣上空，國防部隱瞞，沒發國家級警報；2023 年12 月 30 日中共衛星經過台灣東北空域上空，也沒發國家警報；現在選舉將近卻發了全國警報，質疑「難道是為了操弄選票，英文還硬是把發射衛星講成飛彈 (missile) 飛越台灣恐嚇人民？！」更直指「政府雙標行政不中立，比中國介選可怕。」